সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, দুই পরিবর্তন

ক্রীড়া ডেস্ক    
টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে ৮ অক্টোবর সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। সিরিজ জিততে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের জন্য এখন শেষ দুই ম্যাচ জিততে হবে। আবুধাবিতে আজ বাঁচা-মরার ম্যাচে ফিল্ডিং পেল বাংলাদেশ।

সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আফগানিস্তানের অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শাহিদী। একই একাদশ নিয়ে খেলতে নামছে আফগানরা। উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ। স্পিন আক্রমণে থাকছেন মোহাম্মদ নবী, রশিদ খানের মতো দুই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার। আছেন রহস্যময় স্পিনার মোহাম্মদ গজনফার ও বাঁহাতি স্পিনার নাঙ্গেলিয়া খারোতে।

বাঁচা-মরা’র দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দুই পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। হাসান মাহমুদ ও তাসকিন আহমেদের পরিবর্তে এসেছেন মোস্তাফিজুর রহমান ও রিশাদ হোসেন। স্পিন বোলিং আক্রমণে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজের সঙ্গে থাকছেন রিশাদ হোসেন ও তানভীর ইসলাম। টপ অর্ডারে আছেন তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান ও নাজমুল হোসেন শান্ত। সাইফ-শান্ত খণ্ডকালীন স্পিনার হিসেবে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। স্বীকৃত পেসার হিসেবে মোস্তাফিজের সঙ্গে আছেন তানজিম হাসান সাকিব।

আজ বাংলাদেশ জিতলে ১-১ সমতা হবে সিরিজে। তাহলে তৃতীয় ওয়ানডে হয়ে যাবে সিরিজ নির্ধারণী। আবুধাবিতে ১৪ অক্টোবর হবে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে।

বাংলাদেশ একাদশ

তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্ত, সাইফ হাসান, মেহেদি হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তাওহীদ হৃদয়, নুরুল হাসান সোহান, জাকের আলী অনিক (উইকেটরক্ষক), মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম

আফগানিস্তান একাদশ

রহমানুল্লাহ গুরবাজ (উইকেটরক্ষক), ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকউল্লাহ অটল, রহমত শাহ, হাশমতুল্লাহ শাহিদী (অধিনায়ক), আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবী, রশিদ খান, নাঙ্গেলিয়া খারোতে, মোহাম্মদ গজনফার, বশির আহমদ

বিষয়:

খেলাক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
