আইপিএলে তাণ্ডব চালিয়ে নতুন রেকর্ডে ভারতীয় ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১০ মে ২০২৬, ২২: ৩৭
১৩ বলে ফিফটি করেছেন উর্বিল প্যাটেল। ছবি: সংগৃহীত

এখন থেকে আর কেউ বোলার হতে চাইবেন না—২০২৬ আইপিএল দেখে সামাজিক মাধ্যমে এ ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে বেশি। ভিডিও গেমসের মতো ব্যাটাররা খেলছেন। বোলারদের নির্বাক দর্শক হয়ে দেখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আজ চেন্নাইয়ের চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়েছেন উর্বিল প্যাটেল।

চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে আজ বিকেলে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের মুখোমুখি হয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। চেন্নাইয়ের জার্সিতে ১৩ বলে ফিফটি করেছেন প্যাটেল। আইপিএল ইতিহাসে এটা যৌথভাবে দ্রুততম ফিফটি। ২০২৩ আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ১৩ বলে ফিফটি করেছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। সেবার তিনি খেলেছিলেন রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে।

তিন নম্বরে নেমে রেকর্ড ফিফটি করেন প্যাটেল। ২৩ বলে ২ চার ও ৮ ছক্কায় ৬৫ রান করেছেন তিনি। তাঁর রেকর্ড ফিফটির দিনে চেন্নাই ৫ উইকেটের জয় পেয়েছে। টস হেরে আগে ব্যাটিং করে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০৩ রান করেছে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস। সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৪ বল হাতে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় চেন্নাই। শেষ ওভারের প্রথম দুই বলে নো বল দিয়েছেন এইডেন মার্করাম। এরপর মার্করামকে টানা দুই ছক্কা মেরে চেন্নাইকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন শিবম দুবে।

৫ উইকেটের হারে এবারের আইপিএলে প্লে-অফ থেকে ছিটকে গেছে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস। ১১ ম্যাচে ৩ জয় ও ৮ হারে ৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শেষে লক্ষ্ণৌ। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের ৬ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে তারা ৯ নম্বরে।

আইপিএলে দ্বিতীয় দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড রয়েছে ১৪ বলে। লোকেশ রাহুল, প্যাট কামিন্স, রোমারিও শেফার্ড—এই তিন ব্যাটার আছেন এই তালিকায়। আর এবারের আইপিএলে বৈভব সূর্যবংশী ১৫ বলে তিনবার ফিফটি করেছেন। তিনি খেলছেন রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে।

আইপিএলে দ্রুততম ফিফটি
বলব্যাটারদল প্রতিপক্ষসাল
১৩উর্বিল প্যাটেলচেন্নাই সুপার কিংসলক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস২০২৬
১৩যশস্বী জয়সওয়ালরাজস্থান রয়্যালসকলকাতা নাইট রাইডার্স২০২৩
১৪লোকেশ রাহুলকিংস ইলেভেন পাঞ্জাবদিল্লি ক্যাপিটালস২০১৮
১৪প্যাট কামিন্সকলকাতা নাইট রাইডার্সমুম্বাই ইন্ডিয়ান্স২০২২
১৪রোমারিও শেফার্ডরয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুচেন্নাই সুপার কিংস২০২৫

