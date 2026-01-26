না ফেরার দেশে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক সভাপতি

না ফেরার দেশে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সাবেক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সিং (আইএস) বিন্দ্র। বার্ধক্যজনিত কারণে গতকাল দিল্লিতে মারা গেছেন।
মৃত্যুর সময় আইএস বিন্দ্রর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিসিসিআই সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পাশাপাশি ৩৬ বছর পাঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থার (পিসিএ) প্রধান হিসেবে কাজ করেছিলেন। ১৯৭৮ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পিসিএ প্রধানের দায়িত্ব পালন করার পর ক্রিকেট প্রশাসকের দায়িত্ব ছেড়েছেন বিন্দ্র।
মোহালিতে পিসিএ স্টেডিয়াম তৈরিতে আইএস বিন্দ্রর অবদান রয়েছে। পরবর্তী এই স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নামে। ১৯৯৩ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত এই স্টেডিয়ামে ১৪ টেস্ট, ২৬ ওয়ানডে ও ৭ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই মাঠে ৪৭ ম্যাচের মধ্যে অন্যতম স্মরণীয় ম্যাচ ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ভারত-পাকিস্তান সেমিফাইনাল। সেই ম্যাচে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানির সঙ্গে দেখা করেছিলেন বিন্দ্র।
বিন্দ্রর পাশাপাশি সাবেক দুই বিসিসিআই সভাপতি এনকেপি সালভি ও জগমোহন ডালমিয়া ১৯৮৭ সালে ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ আয়োজনে দারুণ অবদান রেখেছিলেন। প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডের বাইরে বিশ্বকাপ আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে তাঁদের (বিন্দ্র-সালভি-ডালমিয়া) কারণে। দ্বিতীয়বারের মতো ওয়ানডে বিশ্বকাপ উপমহাদেশে হয়েছে ১৯৯৬ সালে। সেবার ভারত-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা আয়োজন করেছিল আইসিসির এই ইভেন্ট। বিন্দ্র-ডালমিয়া নিশ্চিত করেছেন যেন উপমহাদেশে ফের ওয়ানডে বিশ্বকাপ আয়োজন করা সম্ভব হয়।
বিন্দ্র বিসিসিআইয়ের ২৩তম সভাপতি ছিলেন। তাঁর পরে রাজসিং দুঙ্গারপুর, ডালমিয়া, সৌরভ গাঙ্গুলী, রজার বিনিরা ভারতীয় বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে মিঠুন মানহাস বিসিসিআই সভাপতির দায়িত্বে আছেন।
