বিসিবির নির্বাচন থেকে সরে গেলেন আরেক প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই ঘটছে একের পর এক নাটকীয়তা। একের পর এক প্রার্থী নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান বাদল গত রাতে সরে দাঁড়িয়েছেন বিসিবির নির্বাচন থেকে। এবার নাম প্রত্যাহার করেছেন আরেক প্রার্থী।
আজ সকালে বিসিবি ভবনে এসে রাজশাহী বিভাগের প্রার্থী হাসিবুল আলম নাম প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। যদিও তাঁর অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা। সরাসরি নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন রাজশাহী বিভাগের এই প্রার্থী। সংবাদ সম্মেলনে হাসিবুল বলেন, ‘যদি এভাবে চলতে থাকে, তবে বিসিবি নির্বাচনের মান আরও খারাপ হবে। আগের নির্বাচনের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি এখন চোখে পড়ছে। সুষ্ঠু ভোট হচ্ছে না, বরং এটা প্রহসনের নির্বাচন হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি মনে করছি এই প্রক্রিয়ায় ভালো কোনো ফল আসবে না। ফলে আমি স্বেচ্ছায় নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ালাম। আর অংশগ্রহণ করব না।’
নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েও কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ হাসিবুলের। বিসিবি নির্বাচনে রাজশাহী বিভাগের পরিচালক পদের এই প্রার্থী বলেন,
‘গত ২ অক্টোবর আমি নির্বাচন কমিশনকে একটি চিঠি দিয়েছি। আমার ভোটারদের খুঁজে পাচ্ছি না, ভোট চাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না। তাই আমি মনে করি মুখলেছুর রহমানের মনোনয়নপত্র বাতিল করা উচিত। তিনি যেভাবে ভোট করছেন, তা পুরোপুরি অবৈধ। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসব কাউন্সিলর প্রলোভনে পা দিয়েছেন, তাদের কাউন্সিলরশিপও বাতিল করতে হবে।’
বিসিবির কাছ থেকেও কোনো তথ্য পাননি বলে জানিয়েছেন হাসিবুল। সাংবাদিকদের আজ তিনি বলেন, ‘রাজশাহীতে কয়জন কাউন্সিলর ই-সিস্টেমে ভোট দেবেন, আমি তা জানতে এসেছিলাম। কিন্তু বোর্ড থেকে কোনো তথ্য পাইনি। তবে আমি জেনেছি, ক্যাটাগরি-১ এ মোট ৩৫ জন ভোট দেবেন। এর মধ্যে ১৯ জন দেবেন ই-ভোট। আর সরাসরি এসে ১৬ জন ভোট দেবেন।’
দুই দিনে দুই প্রার্থীর সরে দাঁড়ানোতে বিসিবির নির্বাচনের আগে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। বিসিবি নির্বাচনে সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ধরা হয় ক্লাব ক্যাটাগরিকে। এবার এই ক্যাটাগরি থেকে ২৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। গত রাতেই লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের চেয়ারম্যান বাদল নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। তবে বাদল সরে দাঁড়ালেও আনুষ্ঠানিক কোনো অভিযোগ না করে ‘ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত’ বলে উল্লেখ করেছেন।
