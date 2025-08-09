Ajker Patrika
জাতীয় নির্বাচনের আগেই হয়ে যাবে বিপিএল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিপিএলে সবশেষ আসরে চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশাল। ছবি: ফাইল ছবি
বিপিএলে সবশেষ আসরে চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশাল। ছবি: ফাইল ছবি

বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বর্তমানে ছুটিতে মেলবোর্নে। ১৮ আগস্ট ঢাকায় ফিরেই তাঁর অবশিষ্ট মেয়াদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। সরকারঘোষিত জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ। বিসিবি নির্বাচন হওয়ার কথা তারও আগে, আগামী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে শেষ হচ্ছে বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ।

আগামী সাত মাসে গুরুত্বপূর্ণ খেলাসহ সব কার্যক্রম ঠিকঠাক পরিচালনা করা বড় এক চ্যালেঞ্জ বিসিবির। এসব চ্যালেঞ্জ উতরে যেতে আজ বেলা ৩টায় হতে যাচ্ছে বোর্ড সভা। সভার আলোচ্যসূচিতে থাকছে বিপিএল পরিচালনা করতে আবেদন করা ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি চূড়ান্ত করা, আগামী বিপিএলের সূচি ঠিক করা। আলোচনা হবে এ মাসের শেষ দিকে হতে যাওয়া নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিরিজের স্বত্ব বিক্রি, সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত হেড অব টার্ফ ম্যানেজমেন্ট টমি হেমিংয়ের নিয়োগের বিষয়েও। এই সভায় অস্ট্রেলিয়া থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হবেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।

বিপিএল যদি হয় ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে, জাতীয় নির্বাচনের আগমুহূর্তে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাসহ লজিস্টিক সাপোর্ট নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। এসব কারণে ২০১৯ ও ২০২৪ বিপিএল নির্বাচনের পরেই আয়োজন করা হয়েছিল। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য ফাহিম সিনহা আশাবাদী, নির্বাচনের আগেই তাঁরা বিপিএল আয়োজন করতে পারবেন। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচনের জন্য বিপিএল পেছানোর প্রশ্নই আসে না। আমরা নির্বাচন শুরু হওয়ার আগেই বিপিএল শেষ করতে চাই। সে লক্ষ্যেই কাজ চলছে। বোর্ড সভায় এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হবে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও আসবে। জানুয়ারির মধ্যেই আমরা বিপিএল শেষ করতে চাই। কারণ, ফেব্রুয়ারিতে আছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।’

খেলাবিসিবিক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেট
