প্রেমিকাকে ২ কোটি ২০ লাখ টাকার মার্সিডিজ উপহার পান্ডিয়ার

চপ্পল পরে প্রায় ছয় কোটি টাকার ল্যাম্বারগিনি ইউরাস চালিয়ে বেশ বিতর্কের মুখেই পড়েছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। কয়েক দিনের মাথায় ফের খবরের শিরোনাম হলেন ভারতের তারকা অলরাউন্ডার। প্রেমিকাকে বিলাসবহুল গাড়ি উপহার দিয়েছেন তিনি।
বর্তমানে মাহিকা শর্মার সঙ্গে প্রেম করছেন পান্ডিয়া। প্রেমিকাকে খুশি করতে প্রায়ই বিদেশ ভ্রমণে যান তিনি। এই জুটির এমন অনেক ছবিই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এবার প্রেমিকাকে খুশি করতে ১.৭ কোটি রুপির মার্সিডিজ-বেঞ্জ ভি ক্লাস উপহার দিয়েছেন পান্ডিয়া। বাংলাদেশি টাকায় যা ২ কোটি ২০ লাখ। এবারের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) শুরুর পর এই উপহার দেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক। যা ভারতের অন্যতম বিলাসবহুল ও প্রশস্ত গাড়ি হিসেবে পরিচিত।
বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য বেশ পরিচিত পান্ডিয়া। কয়েক সপ্তাহ আগে নিজের প্রায় ১২ কোটি রুপির একটি ফেরারি কিনেছিলেন। এবার প্রেমিকার জন্যও গাড়ি কিনলেন এই তারকা ক্রিকেটার। এরই মধ্যে গাড়িটির সামনে দাঁড়িয়ে হার্দিক ও মাহিকার তোলা ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভক্তরা এই জুটির প্রতি ভালোবাসা জানানোর পাশাপাশি প্রশংসাও করেছেন।
বাইশ গজেও সময়টা দারুণ যাচ্ছে পান্ডিয়ার। তাঁর নেতৃত্বে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে ৬ উইকেটে হারিয়ে এবারের আইপিএল শুরু করেছে মুম্বাই। এই জয়ে একটি দীর্ঘ অপেক্ষা ফুরিয়েছে তাদের। টানা ১৩ মৌসুম নিজেদের প্রথম ম্যাচে হারের পর জয়ের দেখা পেল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। সে ম্যাচ শেষে পান্ডিয়া বলেন, ‘১৩ বছর অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ সময়। আমরা সব সময়ই চেয়েছি জয়ের মাধ্যমে শুরু করতে। অবশেষে সেটা করতে পেরে আমরা ভীষণ আনন্দিত।’
