‘কিংবদন্তি’ রাসেলের জার্সি অবসরে পাঠাল কলকাতা

নিজেদের কিংবদন্তি আন্দ্রে রাসেলের প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁর ১২ নম্বর জার্সি অবসরে পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এবারের আইপিএল শুরু হবে ২৮ মার্চ। তার ঠিক চার দিন আগে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা।
২০১৪ সালে কলকাতায় যোগ দেন রাসেল। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ২০১৪ এবং ২০২৪ সালের আইপিএল জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। কলকাতার হয়ে ব্যাটে-বলে সমানতালে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন এই ক্যারিবীয় তারকা। ১৩৩ ম্যাচে করেন ২৫৯৩ রান; স্ট্রাইকরেট ১৭৫। এ ছাড়া বল হাতে নেন ১২২ উইকেট। সুনীল নারাইনের পর কলকাতার দ্বিতীয় বোলার হিসেবে আইপিএলে ১০০-এর বেশি উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব তাঁর। ২০১৫ এবং ২০১৯ সালে আইপিএলের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতেন রাসেল।
কলকাতার ২০২৪ সালের শিরোপা জয়ে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন রাসেল। সেই মৌসুমে ১৮৫ স্ট্রাইকরেটে ব্যাট হাতে এনে দেন ২২২ রান। পাশাপাশি নেন ১৯ উইকেট। গত ৩০ নভেম্বর আইপিএল থেকে অবসরের ঘোষণা দেন রাসেল। খেলোয়াড় হিসেবে ইতি টানলেও কলকাতায় নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। দলটির পাওয়ার হিটিং কোচ হিসেবে কাজ করবেন রাসেল।
২০১৪ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত (২০১৭ বাদে) কেকেআরের হয়ে খেলেছেন রাসেল।
ভূমিকা বদলালেও কলকাতার জন্য মানসিকতা বদল হয়নি রাসেলের। তিনি বলেন, ‘এটা আমার মানসিকতায় কোনো পরিবর্তন আনেনি, বরং যাদের সঙ্গে খেলেছি, তাদের কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ হিসেবে দেখছি। দলে ফিরে এসে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারাটা দারুণ অনুভূতি।’
কলকাতার সিইও ভেঙ্কি মাইশোর বলেন, ‘রাসেলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অনেক গভীর। মাঠের পারফরম্যান্স দিয়ে সে আমাদের অনেক আনন্দ দিয়েছে। ১২ নম্বর জার্সিটা তাঁর পরিচয়ের অংশ। রাসেলের প্রতি সম্মান জানাতে এই জার্সিটা অবসরে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’
