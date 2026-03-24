অবসরের জন্যই শুধু সাকিব ফিরবেন, এমনটা চান না বিসিবি প্রধান নির্বাচক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ মার্চ ২০২৬, ১৭: ৫৪
সাকিব আল হাসানকে লম্বা সময়ের জন্য চান হাবিবুল বাশার সুমন। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১৭ মাস দূরে সাকিব আল হাসান। দীর্ঘ এই সময়ে তাঁর ফেরা নিয়ে অনেক কথাবার্তা শোনা গেছে। তবে সেই আলোচনা কেবল সামাজিক মাধ্যম আর সংবাদমাধ্যম পর্যন্তই থেকেছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন প্রধান নির্বাচক হাবিবুল বাশার সুমনের আশা, সাকিব ফিরলে দীর্ঘ সময়ের জন্য ফিরবেন।

বিসিবি গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সুমনকে নতুন প্রধান নির্বাচক ঘোষণা করেছে। আজ সংবাদ সম্মেলনে এসে সাকিবকে নিয়ে বিসিবির নবনির্বাচিত প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘সাকিব এসে অবসর নেওয়া জন্য খেলুক আমি সেটা চাই না। সাকিব এসে দীর্ঘ সময় খেলুক। অন্তত ২০২৭ বিশ্বকাপ যেন খেলতে পারে।’

সুমন আরও বলেন, ‘নিউজিল্যান্ড সিরিজের বেশি সময় নেই। সাকিব ক্রিকেটের মধ্যে কতটুকু আছে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত না। আমি সাকিবকে যতটুকু চিনি সাকিব কাল আসবে আর পরশু মাঠে নামবে—ব্যাপারটা এমন না। তার প্রস্তুতির দরকার আছে।’

বিসিবি নির্বাচক যোগ করেছেন, ‘আমি লম্বা সময়ের কথা চিন্তা করছি। এটাও মনে করি না যে সাকিব একটা সিরিজ খেলে চলে যাবে। যদি সাকিবকে পাই, তাহলে অনেক দীর্ঘ সময়ের জন্য তাঁর সার্ভিসটা পেতে চাইব। প্রস্তুতি কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার।’

