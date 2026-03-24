অবসরের জন্যই শুধু সাকিব ফিরবেন, এমনটা চান না বিসিবি প্রধান নির্বাচক

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১৭ মাস দূরে সাকিব আল হাসান। দীর্ঘ এই সময়ে তাঁর ফেরা নিয়ে অনেক কথাবার্তা শোনা গেছে। তবে সেই আলোচনা কেবল সামাজিক মাধ্যম আর সংবাদমাধ্যম পর্যন্তই থেকেছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন প্রধান নির্বাচক হাবিবুল বাশার সুমনের আশা, সাকিব ফিরলে দীর্ঘ সময়ের জন্য ফিরবেন।
বিসিবি গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সুমনকে নতুন প্রধান নির্বাচক ঘোষণা করেছে। আজ সংবাদ সম্মেলনে এসে সাকিবকে নিয়ে বিসিবির নবনির্বাচিত প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘সাকিব এসে অবসর নেওয়া জন্য খেলুক আমি সেটা চাই না। সাকিব এসে দীর্ঘ সময় খেলুক। অন্তত ২০২৭ বিশ্বকাপ যেন খেলতে পারে।’
সুমন আরও বলেন, ‘নিউজিল্যান্ড সিরিজের বেশি সময় নেই। সাকিব ক্রিকেটের মধ্যে কতটুকু আছে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত না। আমি সাকিবকে যতটুকু চিনি সাকিব কাল আসবে আর পরশু মাঠে নামবে—ব্যাপারটা এমন না। তার প্রস্তুতির দরকার আছে।’
বিসিবি নির্বাচক যোগ করেছেন, ‘আমি লম্বা সময়ের কথা চিন্তা করছি। এটাও মনে করি না যে সাকিব একটা সিরিজ খেলে চলে যাবে। যদি সাকিবকে পাই, তাহলে অনেক দীর্ঘ সময়ের জন্য তাঁর সার্ভিসটা পেতে চাইব। প্রস্তুতি কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার।’
ফুটবল বিশ্বকাপের আগে তিন মাস সময়ও বাকি নেই। প্রিয় দলের ম্যাচ দেখতে ফুটবলপ্রেমীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। দলগুলোও প্রস্তুত হচ্ছে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের’ জন্য। এই সময়ে ধাক্কা খেল ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা।২০ মিনিট আগে
পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) এবার লাহোর কালান্দার্সের হয়ে মাঠ মাতাবেন মোস্তাফিজুর রহমান এবং পারভেজ হোসেন ইমন। টুর্নামেন্টে অংশ নিতে এরই মধ্যে পাকিস্তানের মাটিতে পা রেখেছেন এই দুজন। তাঁদের স্বাগত জানিয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লাহোর।১ ঘণ্টা আগে
৩৯ পেরিয়ে ৪০ বছরে পা দিলেন সাকিব আল হাসান। বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটার আজ জন্মদিনে একের পর এক শুভেচ্ছা বার্তা পাচ্ছেন। লন্ডনে তাঁর সঙ্গে জন্মদিন উদযাপন করলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক আসিফ আকবর।২ ঘণ্টা আগে
ভিয়েতনামে প্রীতি ম্যাচ খেলতে বাংলাদেশ দল পৌঁছে গিয়েছে ঈদের দিনই। হ্যানয় বিমানবন্দরে পৌঁছে ২১ মার্চ দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জামাল ভূঁইয়া-শমিত শোমরা। কিন্তু হামজা চৌধুরী দলের সঙ্গে যেতে পারেননি। অবশেষে আজ ভিয়েতনামে পৌঁছেছেন বাংলাদেশের প্রাণভোমড়া।২ ঘণ্টা আগে