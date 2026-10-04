ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে বাংলাদেশি আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক

ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে শেরফান রাদারফোর্ডের আউট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ডিআরএস আলট্রাএজে স্পাইক দেখা গেলেও সেটি ব্যাটে বল লাগার কারণে নাকি ব্যাট প্যাডে লাগার কারণে হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিতর্কিত এই সিদ্ধান্ত দেন বাংলাদেশের তৃতীয় আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত।
পাঞ্জাবে গতকাল ভারতকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ধবলধোলাই এড়িয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১০ বল হাতে রেখে স্বাগতিকদের দেওয়া ৩৫২ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় শাই হোপের দল। ২-১ ব্যবধানে সিরিজ শেষ করল সফরকারীরা।
রান তাড়ার ৩০তম ওভারের শেষ বলে ঘটনাটি ঘটে। নামান ধীরের করা বল অফ সাইডে খেলতে যান রাদারফোর্ড। বলটি তাঁর ব্যাটের পাশ দিয়ে উইকেটরক্ষক লোকেশ রাহুলের গ্লাভসে জমা পড়ে। এরপর ভারতের ক্রিকেটারদের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁকে আউট দেন অনফিল্ড আম্পায়ার।
রাদারফোর্ড সঙ্গে সঙ্গে ডিআরএস নেন। রিপ্লেতে আলট্রাএজে বল ব্যাটের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি স্পাইক দেখা যায়। তবে একই সময়ে তাঁর ব্যাট প্যাডের সঙ্গে ঘষা খাচ্ছিল। ধীর গতির রিপ্লেতে ব্যাট ও বলের মধ্যে সামান্য ফাঁকও দেখা গেছে বলে মন্তব্য করেন বিশ্লেষকদের অনেকে।
সৈকত অবশ্য স্পাইকটিকে ব্যাটে বল লাগার প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করেন। ফলে মাঠের আম্পায়ারের আউটের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন তিনি। ২৫ বলে ২৪ রান করে ফিরতে হয় রাদারফোর্ডকে।
সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর আম্পায়ারের সঙ্গে অসন্তোষ প্রকাশ করেন রাদারফোর্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটারের দাবি, বল তাঁর ব্যাটে লাগেনি। পরে সামাজিক মাধ্যমেও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার আকাশ চোপড়াও রাদারফোর্ডকে নট আউট দেওয়ার পক্ষে মত দেন এবং স্পাইকটি ব্যাট ও প্যাডের সংস্পর্শ থেকে তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন।
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