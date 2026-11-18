এবার বাংলাদেশকে উল্টো বিপদে ফেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা
হাসান মাহমুদ বোল্ড করার পর দুই হাত ওপরে তুলেছিলেন। কিন্তু মুহূর্তেই সেই উদযাপন থেমে গেল। কারণ, আম্পায়ার দিয়েছেন নো বলের ইশারা। বেঁচে যাওয়ার পর সেখান থেকে আরও ৩০ রান যোগ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৫৭ রানের লিড নিয়ে থেমেছে প্রোটিয়ারা।
জোহানেসবার্গে সিরিজের প্রথম টেস্টে আগে ব্যাটিং করে বাংলাদেশ ৪০০ রান তুলেছিল। তাওহীদ হৃদয়ের ১৩৭ রানের পর লিটন দাসও করেছিলেন ১২০ রান। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা রানের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। মার্কোস অ্যাকারমান, রায়ান রিকেলটনের জোড়া সেঞ্চুরিতে ৫৫৭ রানের পাহাড় গড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
প্রথম ইনিংসে ৯০ ওভারে ৭ উইকেটে ৩৮৬ রানে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা। কাগিসো রাবাদার রান ছিল ৫। রায়ান রিকেলটন করেছিলেন ৫৬ রান। আজ দুজনে খেলতে থাকেন সাবলীলভাবে। যদিও বেশ কয়েকবার বল তাঁদের ব্যাটের কানায় লেগে স্লিপ, গালি এলাকার আশপাশ দিয়ে গিয়েছে। তবে ‘ভাগ্য সব সময় সাহসীদের পক্ষে’ বলেও তো একটা কথা আছে। দুজনে রান করতে থাকেন হেসেখেলে। মিরাজ-হাসান মাহমুদ-তাসকিন আহমেদদের নির্বিষ বোলিংয়ে কোনোরকম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়নি স্বাগতিকদের।
এরই মধ্যে বাংলাদেশ তাদের সবগুলো রিভিউ শেষ করে ফেলেছে। যার মধ্যে গত পরশু দ্বিতীয় দিনেই হাসান মাহমুদের এক ওভারে দুটি রিভিউ নষ্ট হয়েছে। আজ হাতে থাকা একটা রিভিউ নষ্ট করে নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। ১১২তম ওভারের শেষ বলে রিকেলটনের বিপক্ষে এলবিডব্লুর আবেদন করেন মিরাজ। আম্পায়ার সাড়া দেননি। লিটন-মিরাজের সঙ্গে আলোচনা করে শান্ত একেবারে শেষ মুহূর্তে রিভিউ নিয়েছেন। রিভিউ নষ্ট হওয়ার আগেই রিকেলটন পূর্ণ করেন চতুর্থ টেস্ট সেঞ্চুরি।
সেঞ্চুরির পর অবশ্য স্কোর বড় করতে পারেননি রিকেলটন। ১১৪তম ওভারের প্রথম বলে মিরাজকে তুলে মারতে যান রিকেলটন। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে স্টাম্পিং করে লিটন সাত ডিসমিসাল করে বিশ্ব রেকর্ডে ভাগ বসান। ১৬৫ বলে ১৩ চার ও ১ ছক্কায় তিনি করেন ১০২ রান। কিছুক্ষণ পর অষ্টম ডিসমিসাল করে রেকর্ডটা নিজের করে ফেলেছেন লিটন। যেখানে ১১৬তম ওভারের দ্বিতীয়, তৃতীয় বলে টানা দুটি ছক্কা মারেন রাবাদা। চতুর্থ বলে উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে আসতে যান রাবাদা। সেই সুযোগে স্টাম্পিং করে বসেন লিটন। দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা পরিণত হয় ১১৫.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ৫১৩ রানে।
দক্ষিণ আফ্রিকা গুটিয়ে যেতে পারত ৫২৭ রানে। ১১৯তম ওভারের শেষ বলে ডেন প্যাটারসনকে বোল্ড করেন হাসান। তবে আম্পায়ার নো বল দেওয়ায় ষষ্ঠবারের মতো ইনিংসে ফাইফারের কীর্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। সেই সুযোগে দশম উইকেটে ৫২ বলে ৪৫ রানের জুটি গড়েন প্যাটারসন-টেম্বা বাভুমা। ১২৫তম ওভারের প্রথম বলে প্যাটারসনকে ফিরিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের ইতি টানেন ইবাদত হোসেন চৌধুরী। ২৭ বলে দুটি করে চার ও ছক্কায় ২৯ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেছেন প্যাটারসন।
প্রথম ইনিংসে ১২৪.১ ওভারে ৫৫৭ রানে গুটিয়ে গেলে দক্ষিণ আফ্রিকা পায় ১৫৭ রানের লিড। ইনিংস সর্বোচ্চ ১৫৭ রান করেন অ্যাকারমান। ১৬৪ বলের ইনিংসে ২১ চার ও ১ ছক্কা মেরেছেন। এটা তাঁর টেস্টে প্রথম সেঞ্চুরি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০২ রান করেন রিকেলটন। হাসান মাহমুদ নিয়েছেন ৪ উইকেট। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন মিরাজ ও তাসকিন আহমেদ।