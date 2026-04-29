Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশের সামনে সিরিজ নিশ্চিত করার সুযোগ, তবে...

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৯ এপ্রিল ২০২৬, ১০: ২৪
প্রথম ম্যাচে ৬ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

বৈশাখে মুষলধারে বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম মহানগরীতে গতকাল দেখা গেল গলা সমান পানি। এমনকি বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজের ভেন্যু চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামের উইকেটও ছিল কাভারে ঢাকা।

বৃষ্টি থাকায় অনুশীলন করতে পারেননি লিটন, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান সাকিবরা। স্বাগতিকেরা বিশ্রামে কাটালেও ইনডোরে অনুশীলন করেন নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, চট্টগ্রামে আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা ৭০ শতাংশ। অনেক সময় ৯০ শতাংশ বা তার বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা বলা হলেও ম্যাচ পরিত্যক্ত হয় না। এমনকি ফল পেতেও ডাকওয়ার্থ লুইস মেথডের প্রয়োজন পড়ে না। আইপিএল, পিএসএলের কারণে মিচেল স্যান্টনার, ড্যারিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপস, কাইল জেমিসনের মতো প্রথম সারির নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা আসেননি। অধিনায়ক টম ল্যাথাম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ২৯ ম্যাচ। যিনি গত মাসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলেই ছিলেন না। চোটে পড়ায় খেলতে পারেননি সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিও।

আনকোরা নিউজিল্যান্ডকে দেখে সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছে বাংলাদেশও। এই সিরিজ দিয়ে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ডাক পেয়েছেন আবদুল গাফফার সাকলাইন। আর রিপন মন্ডল পরশু আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে চতুর্থ ম্যাচ খেললেও বাংলাদেশের হয়ে তাঁর দ্বিতীয় দফায় অভিষেক হয়েছে। এর আগে যে তিন ম্যাচ খেলেছিলেন, সেগুলো ছিল ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে।

প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই দুর্দান্ত করেছে। ৯.৩ ওভারে ১ উইকেটে ৯৯ রান থেকে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮২ রানে শেষ করে কিউইরা। রিশাদ হোসেন ও শেখ মেহেদী হাসান ২ ও ১ উইকেট। দুজনেরই ইকোনমি ছিল ৮-এর নিচে। এরপর তাওহীদ হৃদয়-শামীম পাটোয়ারীর ঝড়ে বাংলাদেশ ২ ওভার হাতে ৬ উইকেটে জেতে। বিসিবির ভিডিও বার্তায় গতকাল মেহেদী বলেন, ‘আমরা সবাই জানি চট্টগ্রামের উইকেট কেমন হয়। ব্যাটিংবান্ধব হয়ে থাকে। বোলারদের বেশির ভাগই কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। গতকালের (পরশু) ম্যাচ দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আমরা কতটা কঠিন পরিস্থিতি সামলেছি বোলাররা।’

চট্টগ্রামে আজ জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জিতবে বাংলাদেশ। সেটা হবে কিউইদের বিপক্ষে দ্বিতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়।

মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসাহ ভাতা পেতে যাচ্ছেন ব্যাংকাররা

নিউমার্কেট এলাকায় গুলিতে নিহত ব্যক্তি শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের সহযোগী টিটন

ইউনূস ভিভিআইপি এক বছরই, মেয়াদ শেষে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী ভিভিআইপি ৬ মাস

সরকারের হস্তক্ষেপে ভেঙে গেল শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ড

নিউমার্কেট এলাকায় দুর্বৃত্তের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত

হাম পরিস্থিতি: টিকাদান ছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুতি কম

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ দেখবেন কোথায়

বিশ্বকাপের আগে প্রাইজমানি বাড়িয়ে চিন্তা দূর করল ফিফা

