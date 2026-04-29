বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ দেখবেন কোথায়

জয় দিয়েই টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করেছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে ৬ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে স্বাগতিকেরা। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ মাঠে নামবে দু’দল। ম্যাচটি শুরু হবে স্থানীয় সময় দুপুর ২টায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
বেলা ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
পিএসএল
এলিমিনেটর ১
মুলতান-হায়দরাবাদ
রাত ৮টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
আইপিএল
মুম্বাই-হায়দরাবাদ
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
চ্যাম্পিয়নস লিগ
আতলেতিকো-আর্সেনাল
রাত ১টা, সরাসরি
সনি টেন ২
শ্বাসরুদ্ধকর, রোমাঞ্চকর, দুর্দান্ত—পিএসজি এবং বায়ার্ন মিউনিখের ম্যাচটির জন্য এসব বিশেষণের কোনোটাই যথেষ্ট নয়। চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে দুই দলের থ্রিলার যেন ছাপিয়ে গেছে নিকট অতীতের সব লড়াইকে। পিএসজি-বায়ার্নের লড়াইয়ের পর একটা কথা বলা যেতেই পারে, সবশেষ এমন হাইভোল্টেজ ম্যাচ কবে দেখেছেন আ২৬ মিনিট আগে
বিশ্বকাপ শুরু হতে আর বেশি দিন বাকি নেই। আগামী ১১ জুন শুরু হবে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা। ২৩ তম বিশ্বকাপকে ঘিরে ভক্তদের মনে যখন আনন্দের ঢেউ খেলছে, তখন আর্থিক ক্ষতির শঙ্কায় আছে কিছু দল। এবার প্রাইজমানি বাড়িয়ে দলগুলোর চিন্তা দূর করল ফিফা।২ ঘণ্টা আগে
বৈশাখে মুষলধারে বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম মহানগরীতে গতকাল দেখা গেল গলা সমান পানি। এমনকি বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজের ভেন্যু চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামের উইকেটও ছিল কাভারে ঢাকা।২ ঘণ্টা আগে
ফুটবল বিশ্বকাপের সময় যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই ফুটবলারদের নিয়ে শোনা যাচ্ছে একের পর এক দুঃসংবাদ। চিরশত্রু চোটে আক্রান্ত হয়ে অনেকের ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ই খেলা হচ্ছে না। কারও আবার বিশ্বকাপে খেলা নিয়েই সংশয়। ফরাসি কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের ছেলে লুকা জিদান বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে রয়েছে ঘোর১৪ ঘণ্টা আগে