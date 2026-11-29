তবু স্বস্তিতে নেই ভারত
ধ্রুব জুরেলের লড়াকু ৮৮ রানের ইনিংসে কিছুটা আশা জাগলেও ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে স্বস্তিতে নেই ভারত। তৃতীয় দিন শেষে ২৪৩ রানের লিড নিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রেখেছে নিউজিল্যান্ড।
দিনের শুরুতে ৬ উইকেটে ১১৬ রান নিয়ে ব্যাটিংয়ে নামে ভারত। জুরেলের দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত ২৪৬ রান করে সফরকারীরা। ১৩২ বলে ৮৮ রান করেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। তাঁর ইনিংসে ছিল ভারতের ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা। তবে ২৪৬ রানে অলআউট হয়ে প্রথম ইনিংসে ১১০ রানে পিছিয়ে থাকে তারা।
জুরেলকে দারুণ সঙ্গ দেন আকাশ দীপ। অষ্টম উইকেটে দুজন যোগ করেন ৪৬ রান। ৫২ বলে ২৯ রান করে আকাশ দীপ ফিরলে গুরনুর ব্রারকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়েন জুরেল। নবম উইকেটে তাঁদের ৬৪ রানের জুটি ভারতকে আড়াইশর কাছাকাছি নিয়ে যায়। তবে শেষ পর্যন্ত কাইল জেমিসনের চার উইকেটের সামনে থামে ভারতের ইনিংস।
দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই টম লাথামকে হারায় নিউজিল্যান্ড। যশপ্রীত বুমরার বলে বোল্ড হন কিউই অধিনায়ক। সিরিজে তৃতীয়বার লাথামকে ফিরিয়ে উইকেটশূন্য থাকার দীর্ঘ সময়েরও অবসান ঘটান বুমরা।
তবে এরপর ভারতীয় বোলারদের আর স্বস্তি দেননি ডেভন কনওয়ে ও হেনরি নিকোলস। দ্বিতীয় উইকেটে ৪১ রান যোগ করেন এই দুজন। ২১ রান করে নিকোলস ফিরলেও এক প্রান্ত আগলে রেখে অর্ধশতক তুলে নেন কনওয়ে। শেষ পর্যন্ত ৫১ রান করে ওয়াশিংটন সুন্দরের বলে যশস্বী জয়সওয়ালের দুর্দান্ত ক্যাচে পরিণত হন তিনি।
দিনের শেষ ভাগে রাচিন রবীন্দ্র ও ড্যারিল মিচেল আর কোনো উইকেট হারাতে দেননি। চতুর্থ উইকেটে অবিচ্ছিন্ন ৪০ রানের জুটি গড়েন দুজন। ৪২ রানে অপরাজিত ছিলেন রবীন্দ্র। দিন শেষে নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৩ উইকেটে ১৩৩ রান। প্রথম ইনিংসের লিডসহ তাদের এগিয়ে থাকা ২৪৩ রানে।
এদিকে কনকাশনের কারণে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত আকাশ দীপকে পাচ্ছে না। তাঁর বদলি হিসেবে প্রসিধ কৃষ্ণা টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের প্রথম কনকাশন বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমেছেন।