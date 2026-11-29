টিভিতে আজ কোথায় কী খেলা দেখবেন
ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলায় মাঠে নেমেছে ভারত ও নিউজিল্যান্ড। দুপুরে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। দেখে নিন টিভিতে আজকের যত খেলা।
ক্রিকেট
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট: ৩য় দিন
ভারত-নিউজিল্যান্ড
ভোর ৪টা, সরাসরি
সনি টেন ১,৩, ৪ ও ৫
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ: ফাইনাল
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বিকেল ৪টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
এভারটন-লিভারপুল
সন্ধ্যা ৬টা, সরাসরি
সান্ডারল্যান্ড-টটেনহাম
রাত ৮টা ৫ মিনিট, সরাসরি
আর্সেনাল-ম্যানসিটি
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
রিয়াল সোসিয়েদাদ-সেভিয়া
রাত ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস