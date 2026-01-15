Ajker Patrika
বিসিবি পরিচালক নাজমুল পদত্যাগ না করলে খেলবেনই না ক্রিকেটাররা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫: ৩৫
মাঠে না নামার সিদ্ধান্তে এখনো অনড় ক্রিকেটাররা। ছবি: এএফপি
মাঠে না নামার সিদ্ধান্তে এখনো অনড় ক্রিকেটাররা। ছবি: এএফপি

এম নাজমুল ইসলাম পদত্যাগ না করলে সব ধরনের ক্রিকেট বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন ক্রিকেটারদের কল্যাণে কাজ করা সংগঠন কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন। আজও তাঁর দাবি একটাই। নাজমুল পদত্যাগ না করলে মাঠে না নামার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

বনানীতে আজ দুপুরে সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিলেন মিঠুন। লিটন দাস, তাসকিন আহমেদ, নুরুল হাসান সোহান, মেহেদী হাসান মিরাজরা ছিলেন এই সভায়। সম্মিলিত আলোচনা করেই ক্রিকেট না চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মিঠুন।

