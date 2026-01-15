বিসিবি পরিচালক নাজমুল পদত্যাগ না করলে খেলবেনই না ক্রিকেটাররা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এম নাজমুল ইসলাম পদত্যাগ না করলে সব ধরনের ক্রিকেট বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন ক্রিকেটারদের কল্যাণে কাজ করা সংগঠন কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন। আজও তাঁর দাবি একটাই। নাজমুল পদত্যাগ না করলে মাঠে না নামার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।
বনানীতে আজ দুপুরে সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিলেন মিঠুন। লিটন দাস, তাসকিন আহমেদ, নুরুল হাসান সোহান, মেহেদী হাসান মিরাজরা ছিলেন এই সভায়। সম্মিলিত আলোচনা করেই ক্রিকেট না চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মিঠুন।
সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এতক্ষণে মিরপুরে চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেসের ম্যাচের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যেত। বেলা ১টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল ম্যাচ। তবে ক্রিকেটাররা মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের পরিবর্তে চলে গেছেন বনানি শেরাটন হোটেলে। নির্ধারিত সময়ে তাই দুপুরের ম্যাচ শুরু করা সম্ভব হয়নি।
ছেলেদের সাফে গতকাল লড়াই হলো বেশ। অথচ মেয়েদের সাফে বাংলাদেশের সামনে দাঁড়াতেই পারল না ভারত। অধিনায়ক সাবিনা খাতুনের জোড়া গোলে দারুণ জয়ে নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু করেছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে ভারতকে আজ ৩-১ গোলে হারিয়েছে সাঈদ খোদারাহমির দল।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), আইপিএল, পাকিস্তান সুপার লিগ, আইএল টি-টোয়েন্টি, এসএ টোয়েন্টিসহ বিশ্বের প্রায় সব ধরনের টুর্নামেন্টেই দেখা যায় আফগানিস্তানের ক্রিকেটারদের। মোহাম্মদ নবি, রশিদ খান, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মুজিব উর রহমান, ফজল হক ফারুকিদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণেই টুর্নামেন্টগুলোতে
সময় যত এগোচ্ছে, ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ-উদ্দীপনা বাড়ছে। শুরু হলেও এখনই টের পাওয়া যাচ্ছে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের' আমেজ। ৩৩ দিনে ৫০০ কোটিরও বেশি টিকিটের আবেদন জমা পড়েছে। ২০০-এর বেশি দেশের বিপুল পরিমাণ দর্শক মাঠে বসে খেলা দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।