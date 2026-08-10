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ক্রিকেট

প্রস্তুতি ম্যাচের ধাক্কা সামলে অস্ট্রেলিয়াকে চমকে দিতে চায় বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্রস্তুতি ম্যাচের ধাক্কা সামলে অস্ট্রেলিয়াকে চমকে দিতে চায় বাংলাদেশ
নিজেদের ইতিহাসে টানা চার টেস্ট জিতেছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচটাও বাংলাদেশ ড্র করতে পারেনি। অনভিজ্ঞ অস্ট্রেলিয়ার কাছে বাংলাদেশ হেরে গেছে ইনিংসে। তবে সেটাকে কেবল দুর্ঘটনা বলেই মনে করছেন তাসকিন আহমেদ। এবার আসল লড়াইয়ে দারুণ কিছু করে দেখাতে চান বাংলাদেশের অভিজ্ঞ পেসার।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া একাদশের বিপক্ষে গত পরশু শেষ হওয়া প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলাদেশ গুটিয়ে গেছে ৫৪ রানে। অথচ ডারউইনে স্বাগতিকেরা নিয়েছিল ৯২ রানের লিড। অচেনা ক্যাম্পেল থমসন ৮ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশকে গুটিয়ে দিয়েছেন। আজ তাসকিনকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, ‘ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া একাদশের বিপক্ষে অনুশীলন ম্যাচটা হারের পর মনটা যে ভালো ছিল না, সেটা তো বলতে বাকি থাকে না। তবে ক্রিকেটে এমন কিছু হয়েই থাকে। আমরাও চেষ্টা করছি, এখানকার কন্ডিশনের সঙ্গে যত দ্রুত মানিয়ে নেওয়া যায়।’

অস্ট্রেলিয়া সবশেষ টেস্ট খেলেছে এ বছরের জানুয়ারিতে। ঘরের মাঠে ২০২৫-২৬ মৌসুমের অ্যাশেজে ৪-১ ব্যবধানে জিতেছে অজিরা। এই ব্যবধানে জিতেই অস্ট্রেলিয়া মূলত আগামী মৌসুমের ফাইনাল খেলার পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে। ৮ ম্যাচে ৭ জয়ে ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চক্রে পয়েন্ট টেবিলে সবার ওপরে অজিরা। তা ছাড়া ঘরের মাঠে সবশেষ ১৫ টেস্টের ১২টিতে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। হেরেছে দুটিতে। ড্র হয়েছে এক ম্যাচ।

‘অস্ট্রেলিয়ার ৭০ রানে ৭ উইকেট নেওয়া বাংলাদেশের জন্য অসম্ভব না’‘অস্ট্রেলিয়ার ৭০ রানে ৭ উইকেট নেওয়া বাংলাদেশের জন্য অসম্ভব না’

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে যে প্রস্তুতি ম্যাচ বাংলাদেশ হেরেছে, সেই একাদশের কেবল তিন জনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। মূল দলে তো ট্রাভিস হেড, স্টিভ স্মিথ, প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজলউডদের সামলাতে হবে বাংলাদেশের। তবু দারুণ কিছু হবে বলে আশা তাসকিনের। আজ সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, ‘সিরিজটা যে একেবারে সহজ হবে না তা জানি। তবে তাও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দারুণ কিছু করতে আমরা আশাবাদী।’

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অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্টের আগে সবশেষ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশ খেলেছে জুনেই। যে অস্ট্রেলিয়াকে ওয়ানডেতে হারাতে ২১ বছর লেগেছিল বাংলাদেশ, ঘরের মাঠে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সিরিজটি জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। সংস্করণ, মাঠ, কন্ডিশন ভিন্ন হলেও সেই সিরিজই এখন তাসকিনের অনুপ্রেরণা। আজ ডারউইনে সাংবাদিকদের ৩১ বছর বয়সী পেসার বলেন, ‘সেই সিরিজটা আমাদের জন্য সত্যি দারুণ এক স্মৃতি। আমরা সবাই দারুণ ক্রিকেট ক্রিকেট খেলে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিলাম। এটা এবার তাদের বিপক্ষে খেলার আগে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে। এটাও ঠিক যে হোম আর অ্যাওতে খেলার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে।’

বাংলাদেশ সিরিজের দলে থাকা ট্রাভিস হেড, স্টিভ স্মিথ, মারনাস লাবুশেন, অ্যালেক্স ক্যারিরা এ বছরের শুরুতে অ্যাশেজে ভালো ব্যাটিং করেছেন। হেড ঘরের মাঠে অ্যাশেজে সর্বোচ্চ ৬২৯ রান করেছেন। তিনটি ফিফটির তিনটিকেই সেঞ্চুরিতে পরিণত করেছেন। গড় ও স্ট্রাইকরেট ৬২.৯০ ও ৮৭.৩৬।

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হেডকে বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটার মানছেন তাসকিন। তবে অস্ট্রেলিয়ার বিধ্বংসী ব্যাটারের উইকেট নেওয়া বাংলাদেশের জন্য একেবারে অসম্ভব মনে করেন না তিনি। ৩১ বছর বয়সী পেসার বলেন, ‘কোনো সন্দেহ নেই যে হেড বিশ্বের সেরা ব্যাটারদের একজন। তবে শেষ পর্যন্ত এটা কেবল ব্যাট আর বলেরই খেলা। গত কয়েক বছর ধরে যেভাবে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আসছি, সেটাই করব। কাজটা সহজ নয়। তবে এর চেয়ে বেশি তো আর কিছু করার উপায় নেই। প্রক্রিয়ায় অটল থেকে দেখব বাকিটা কী হয়।’

ডারউইনে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ১৩ আগস্ট। ম্যাকেতে ২২ আগস্ট দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট খেলতে নামবে দুই দল। আট ম্যাচে সাত জয়ে ৮৭.৫০ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে সবার ওপরে অস্ট্রেলিয়া। এই চক্রে চারে থাকা বাংলাদেশের সফলতার হার ৫৮.৩৩ শতাংশ।

বিষয়:

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