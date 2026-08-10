মালয়েশিয়াকে দুমড়েমুচড়ে দিল বাংলাদেশ

দুই ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মালয়েশিয়াকে ধবলধোলাই করল বাংলাদেশ হাইপারফরম্যান্স দল (এইচপি)। দ্বিতীয় ম্যাচে সফরকারীদের ৭ উইকেটে হারিয়েছে স্বাগতিকেরা। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৭.৩ ওভারেই মালয়েশিয়ার করা ১০৫ রান টপকে যায় তারা।
এর আগে সিরিজের প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়াকে ৮৯ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছিল এইচপি। টি-টোয়েন্টি শেষে এবার তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মাঠে নামবে দুই দল।
মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই মালয়েশিয়ার বোলাদের ওপর চড়াও হয় এইচপির ব্যাটাররা। ৮ বলে ২৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে ফেরেন জাওয়াদ আবরার। জিসান আলম একপ্রান্তে তাণ্ডব চালালেও ভালো করতে পারেননি আরিফুল ইসলাম ও সাব্বির রহমান। আরিফুল ৩ বলে ৪ ও সাব্বির ফেরেন ৮ বলে ১২ রান করে। তাতে অবশ্য দলের জয় বাধাগ্রস্ত হয়নি।
শামীম পোটোয়ারিকে নিয়ে জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন জিসান। ২১ বলে ৫৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন এই ব্যাটার। ৮ রানে অপরাজিত ছিলেন শামীম। ৭৪ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় এইচপি। দলটির পতন হওয়া তিন উইকেটের দুইটাই নেন আরিফ উল্লাহ। বাকি উইকেট নেন প্রশান্ত মাধুকর।
মালয়েশিয়ার ইনিংসে সৈয়দ আজিজের অবদান সর্বোচ্চ ৪০ রান; ৫২ বল খেলেন সফরকারীদের অধিনায়ক। আহমেদ আকীল ওয়াহিদের ব্যাট থেকে আসে ৩০ রান। আসলাম খান বিন মালিক করেন ১৮ রান। এইচপির হয়ে ২ উইকেট নেন আবু হায়দার রনি। মোহাম্মদ রুবেল ও রাকিবুল হাসানের শিকার একটি করে উইকেট।
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