Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

৬১ মিনিটেই খেলা শেষ ভারতের, ধবলধোলাই উইন্ডিজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ০৩
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই করেছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই করেছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

মিড অন দিয়ে জোমেল ওয়ারিকনকে চার মারলেন লোকেশ রাহুল। তাতেই নিশ্চিত হলো ভারতের ৭ উইকেটের জয়। এই জয়ে শুবমান গিলের মুকুটে যোগ হলো আরও একটি পালক। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই করেছে গিলের নেতৃত্বাধীন ভারত। এর আগে তাঁর নেতৃত্বেই ইংল্যান্ড সফরে ২-২ সমতায় সিরিজ শেষ করেছিল ভারত।

দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ভারত ম্যাচটা তিন-চার দিনের মধ্যে শেষ করতে পারত। তেমন সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু গতকাল চতুর্থ দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে দশম উইকেটে ৭৯ রানের জুটি গড়েন জেইডেন সিলস ও জাস্টিন গ্রিভস। ১২১ রানের লক্ষ্যে নেমে গতকাল অর্ধেকের বেশি সেরে রেখেছিল ভারত। বাকি কাজ সারতে আজ পঞ্চম দিনে ভারতের লেগেছে ৬১ মিনিট।

দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮ ওভারে ৬৩ রানে ১ উইকেটে আজ পঞ্চম দিনের খেলা শুরু করে ভারত। লোকেশ রাহুল-সাই সুদর্শন যেভাবে পেটাতে থাকেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের, তাতে শেষ দিনের এক ঘণ্টার মধ্যেই খেলা শেষ হতে পারত। কিন্তু ক্যারিবীয়দের ফিল্ডিং খুব দেরিতে জ্বলে উঠেছে। যেখানে ২৯তম ওভারের তৃতীয় বলে রস্টন চেজকে ড্রাইভ করতে যান সুদর্শন। এজ হওয়া বল প্রথম স্লিপে ডান দিকে ঝাঁপিয়ে ক্যাচ ধরেছেন শাই হোপ। সুদর্শন (৩৯) ফিরলে ভেঙে যায় দ্বিতীয় উইকেটে রাহুলের সঙ্গে তাঁর (সুদর্শন) গড়া ৭৯ রানের জুটি।

টপ অর্ডারের দুই ব্যাটার যশস্বী জয়সওয়াল (৮), সুদর্শন (৩৯) ফিরলে ভারতের স্কোর হয়ে যায় ২৮.৩ ওভারে ২ উইকেটে ৮৮ রান। চার নম্বরে নেমে অধিনায়ক গিল (১৩) দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়তে চাইলেও সেটা পারেননি। আকাশে ভেসে থাকা দীর্ঘক্ষণ বল মিড উইকেটে ধরেছেন জাস্টিন গ্রিভস। ১৫ বলের ইনিংসে একটি করে চার ও ছক্কা মারেন গিল। অধিনায়কের বিদায়ের ১৪ বলের মধ্যে খেলা শেষ করেছে ভারত। রাহুলের চারে ৩৫.৪ ওভারে ৩ উইকেটে করেছে ১২৪ রান।

এর আগে দ্বিতীয় টেস্টে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটে ৫১৮ রান করে ইনিংস ঘোষণা করে ভারত। ইনিংস সর্বোচ্চ ১৭৫ রান করেন জয়সওয়াল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১২৯ রান করে অপরাজিত থাকেন গিল। তাতে বিরাট কোহলির পর ভারতের দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে টেস্টে এক বছরে পাঁচ সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছেন গিল। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের প্রথম ইনিংসে ২৪৮ রানে গুটিয়ে গেছে। ভারতের কুলদীপ যাদব ২৬.৫ ওভারে ৮২ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট।

২৭০ রানে পিছিয়ে থেকে ফলোঅন এড়াতে নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দ্বিতীয় ইনিংসে সব উইকেট হারিয়ে ৩৯০ রান করেছে ক্যারিবীয়রা। ইনিংস সর্বোচ্চ ১১৫ রান করেন জন ক্যাম্পবেল। টেস্টে এটা তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি। এদিকে শাই হোপ টেস্ট ক্যারিয়ারের তৃতীয় সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন। ২১৪ বল খেলে ১২ চার ও ২ ছক্কায় ১০৩ রান করেন তিনি। ভারতের কুলদীপ যাদব, জসপ্রীত বুমরা তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন। এর আগে আহমেদাবাদে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্ট তিন দিনে শেষ হয়েছিল। সেই টেস্ট ভারত ইনিংস ও ১৪০ রানে জিতেছিল।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

ভারত সিরিজ শুরুর আগমুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার দুঃসংবাদ

ভারত সিরিজ শুরুর আগমুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার দুঃসংবাদ

৬১ মিনিটেই খেলা শেষ ভারতের, ধবলধোলাই উইন্ডিজ

৬১ মিনিটেই খেলা শেষ ভারতের, ধবলধোলাই উইন্ডিজ

বাজে ফিল্ডিংয়ের খেসারত দিচ্ছে বাংলাদেশ, বলছেন জ্যোতি

বাজে ফিল্ডিংয়ের খেসারত দিচ্ছে বাংলাদেশ, বলছেন জ্যোতি

‘ভারত-অস্ট্রেলিয়াও বাংলাদেশের সঙ্গে পেরে উঠবে না’

‘ভারত-অস্ট্রেলিয়াও বাংলাদেশের সঙ্গে পেরে উঠবে না’