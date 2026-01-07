সিলেটকে হারিয়ে ফের টেবিলের শীর্ষে চট্টগ্রাম

ক্রীড়া ডেস্ক
খালেদের আসল কাজটা বোলিংয়ে। কিন্তু আজ চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ব্যাটার হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শেষ দিকে ব্যাট করতে নামা খালেদের ছোট ঝোড়ো ইনিংসে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল চট্টগ্রাম। শেষ পর্যন্ত অনাকাঙ্খিত কিছু হয়নি। খালেদের ঝড় থামিয়ে সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে ১৪ রানের জয় তুলে নিয়েছে চট্টগ্রাম।
চলতি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএলে) এটা চট্টগ্রামের চতুর্থ জয়। ৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে শেখ মেহেদি হাসানের দল। পয়েন্ট সমান হলেও রান রেটে পিছিয়ে রংপুর রাইডার্স। দুইয়ে অবস্থান করছে নুরুল হাসান সোহানের দল। ৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে সিলেট।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ১৯৮ রান তোলে চট্টগ্রাম। চলতি বিপিএলের এখন পর্যন্ত এটা সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ। রেকর্ড ইনিংসের দিনে দলটির হয়ে কেউ ফিফটির দেখা পাননি। ৩৮ বলে ৪৯ রান করেন অ্যাডাম রসিংটন। ২১ বলে ৪৪ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতেন মাহমুদুল হাসান জয়। শেষ দিকে ঝড় তুলেন মেহেদি। ১২ বলে অপরাজিত ৩৩ রান এনে দেন চট্টগ্রামের অধিনায়ক। এছাড়া ২৫ রান করেন হাসান নাওয়াজ। সিলেটের হয়ে ৩ উইকেট নেন রুয়েল মিয়া। ৪ ওভারে এই পেসারের খরচ ৪১ রান। মঈন আলী ও আজমতউল্লাহ ওমরজাই একটি করে উইকেট নেন।
বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে আফিফ হোসেন, ইথান ব্রুকস, তৌফিক খান তুষারের আশা জাগানিয়া ব্যাটিংয়ের পরও হারের মুখেই ছিল সিলেট। শেষ দিকে নেমে ম্যাচ জমিয়ে তোলেন খালেদ। তানভীর ইসলামের করা শেষ ওভারের চতুর্থ বলে এই পেসার স্টাম্পিং হয়ে ফিরলে চট্টগ্রামের জয় নিশ্চিত হয়। ৯ বলে ১ চার ও ৩ ছক্কায় ২৫ রানের ইনিংস খেলেন খালেদ। সিলেটের হয়ে ৩৩ বলে সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন আফিফ। ২৩ রান আসে তুষারের ব্যাট থেকে। এছাড়া ২০০ স্ট্রাইকরেটে ২০ রান করেন ব্রুকস। ৩৪ রানে ৪ উইকেট নিয়ে চট্টগ্রামের সেরা বোলার আমির জামাল। শরিফুল ইসলাম ও তানভীর নেন দুটি করে উইকেট।
খালেদের আসল কাজটা বোলিংয়ে। কিন্তু আজ চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ব্যাটার হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শেষ দিকে ব্যাট করতে নামা খালেদের ছোট ঝোড়ো ইনিংসে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল চট্টগ্রাম। শেষ পর্যন্ত অনাকাঙ্খিত কিছু হয়নি। খালেদের ঝড় থামিয়ে সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে ১৪ রানের জয় তুলে নিয়েছে চট্টগ্রাম।
চলতি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএলে) এটা চট্টগ্রামের চতুর্থ জয়। ৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে শেখ মেহেদি হাসানের দল। পয়েন্ট সমান হলেও রান রেটে পিছিয়ে রংপুর রাইডার্স। দুইয়ে অবস্থান করছে নুরুল হাসান সোহানের দল। ৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে সিলেট।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ১৯৮ রান তোলে চট্টগ্রাম। চলতি বিপিএলের এখন পর্যন্ত এটা সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ। রেকর্ড ইনিংসের দিনে দলটির হয়ে কেউ ফিফটির দেখা পাননি। ৩৮ বলে ৪৯ রান করেন অ্যাডাম রসিংটন। ২১ বলে ৪৪ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতেন মাহমুদুল হাসান জয়। শেষ দিকে ঝড় তুলেন মেহেদি। ১২ বলে অপরাজিত ৩৩ রান এনে দেন চট্টগ্রামের অধিনায়ক। এছাড়া ২৫ রান করেন হাসান নাওয়াজ। সিলেটের হয়ে ৩ উইকেট নেন রুয়েল মিয়া। ৪ ওভারে এই পেসারের খরচ ৪১ রান। মঈন আলী ও আজমতউল্লাহ ওমরজাই একটি করে উইকেট নেন।
বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে আফিফ হোসেন, ইথান ব্রুকস, তৌফিক খান তুষারের আশা জাগানিয়া ব্যাটিংয়ের পরও হারের মুখেই ছিল সিলেট। শেষ দিকে নেমে ম্যাচ জমিয়ে তোলেন খালেদ। তানভীর ইসলামের করা শেষ ওভারের চতুর্থ বলে এই পেসার স্টাম্পিং হয়ে ফিরলে চট্টগ্রামের জয় নিশ্চিত হয়। ৯ বলে ১ চার ও ৩ ছক্কায় ২৫ রানের ইনিংস খেলেন খালেদ। সিলেটের হয়ে ৩৩ বলে সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন আফিফ। ২৩ রান আসে তুষারের ব্যাট থেকে। এছাড়া ২০০ স্ট্রাইকরেটে ২০ রান করেন ব্রুকস। ৩৪ রানে ৪ উইকেট নিয়ে চট্টগ্রামের সেরা বোলার আমির জামাল। শরিফুল ইসলাম ও তানভীর নেন দুটি করে উইকেট।
র্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে থাকায় আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল ২০২৬ আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশের মেয়েদের অংশ নিতে হবে বাছাইপর্বে। সেই বাছাইপর্বের সূচি আজ ঘোষণা করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। নেপালে ১৮ জানুয়ারি শুরু হয়ে এই বাছাইপর্ব শেষ হবে ১ ফেব্রুয়ারি। শুরুর দিনই মাঠে নামবেন নি১৫ মিনিট আগে
মোস্তাফিজুর রহমান ইস্যুতে তোলপাড় চলছে ক্রিকেট বিশ্বে। সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের জেরে কাটার মাস্টারকে ২০২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) দল থেকে বাদ দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। নিলামে দল পাওয়ার পর বাদ পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই মন খারাপ ছিল মোস্তাফিজের। তবে মন ভালো করার উপকরণ পেতেও বেশি সময় লাগল না তাঁর।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) হারের বৃত্তে আটকে আছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে নাসির হোসেনের দারুণ ব্যাটিংয়ে ঢাকা ক্যাপিটালসের কাছে ৭ উইকেটে হেরেছে নবাগত দলটি। টুর্নামেন্টে এটা তাদের টানা পঞ্চম হার।২ ঘণ্টা আগে
নিজেদের অবস্থানে অনড় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাবে না সংস্থাটি। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে বিসিবি। এই ইস্যুতে বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থাকে আবারও বোঝানো হবে বলে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।৪ ঘণ্টা আগে