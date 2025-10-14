Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

দক্ষিণ আফ্রিকার দরকার ২২৬ রান, পাকিস্তানের ৮ উইকেট

ক্রীড়া ডেস্ক    
লাহোর টেস্টের তৃতীয় দিন ১৬ উইকেট পড়েছে। ছবি: ক্রিকইনফো
জমে উঠেছে লাহোর টেস্ট। প্রথম ইনিংসে বেশ পিছিয়ে থাকলেও দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানকে অল্পতেই থামিয়ে লড়াই জমিয়ে তুলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। জেতার জন্য তাদের দরকার আরও ২২৬ রান। অন্যদিকে পাকিস্তানকে নিতে হবে ৮ উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং ব্যর্থতার পরও দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে ২৭৭ রানের লক্ষ্য দাঁড় করায় পাকিস্তান। জবাবে নোমান আলীর ঘূর্ণিতে শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি সফরকারী দলের। দলীয় ১৩ রানে এইডেন মার্করামকে হারায় তারা। ৩ রান করা দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ককে বোল্ড করেন নোমান। সে ধাক্কা সামলে উঠার আগেই ফের ছন্দপতন দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরে। এ যাত্রায় রানের খাতা খুলতে না পারা উইয়ান মুল্ডারকে সালমান আলী আগার হাতে ক্যাচ বানান নোমান। ১৮ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারায় প্রোটিয়ারা।

শুরুতেই ২ উইকেট হারানো দক্ষিণ আফ্রিকাকে পথ দেখান রায়ান রিকেলটন ও টনি ডি জর্জি। তৃতীয় উইকেটে তাঁদের ৩৩ রানের জুটিতে আর কোনো বিপদ ছাড়াই তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাদের সংগ্রহ ২ উইকেটে ৫১ রান। রিকেলটন ২৯ ও জর্জি ১৬ রান নিয়ে চতুর্থ দিন ব্যাট করতে নামবেন। অতিথিদের ২ উইকেট নেওয়ার পথে ১১ ওভার হাত ঘুরিয়ে ২০ রান দেন নোমান। বর্তমান অবস্থা থেকে দুই দলের সামনেই জয়ের সুযোগ রয়েছে।

এর আগে প্রথম ইনিংসে ৩৭৮ রানে থামে পাকিস্তান। জবাবে ২৬৯ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ১০৯ রানে এগিয়ে থাকা স্বাগতিকদের দ্বিতীয় ইনিংসটা ভালো হয়নি। ১৬৭ রানে অলআউট হয় তারা। প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ২১৬ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাট করতে নামে দক্ষিণ আফ্রিকা। সব মিলিয়ে ১৬ উইকেট পড়েছে লাহোর টেস্টের তৃতীয় দিন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
