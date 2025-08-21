বাংলাদেশ সিরিজ কাঁপানো তারকা লঙ্কান ক্রিকেটার নেই জিম্বাবুয়ে সিরিজে

ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশের বিপক্ষে গত মাসে ওয়ানডে সিরিজে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে হাসারাঙ্গা নিয়েছিলেন ৯ উইকেট। এক মাস পর এবার জিম্বাবুয়ে সিরিজে তাঁকে পাচ্ছে না শ্রীলঙ্কা।
শ্রীলঙ্কা সবশেষ ওয়ানডে খেলেছে গত মাসে বাংলাদেশের বিপক্ষে। সেই সিরিজের এক মাস পর ২৯ ও ৩১ আগস্ট হারারে স্পোর্টস ক্লাবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দুটি ওয়ানডে খেলবে শ্রীলঙ্কা। আজ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দুই ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। চারিত আসালাঙ্কা এই সিরিজে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক। জিম্বাবুয়ে সিরিজের দল থেকে মূলত চোটের কারণে বাদ পড়েছেন হাসারাঙ্গা। যদিও তাঁর চোটের ধরন সম্পর্কে জানা যায়নি। গত মাসে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের সময় চোটে পড়েছিলেন লঙ্কান লেগস্পিনিং অলরাউন্ডার।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল থেকে এবার হাসারাঙ্গা, আভিস্কা ফার্নান্দো ও ইশান মালিঙ্গা বাদ পড়েছেন। তবে জিম্বাবুয়ে সিরিজে শ্রীলঙ্কা দলে পরিবর্তন দুটি। কারণ, জিম্বাবুয়ে সিরিজের দলে থাকা নুয়ানিদু ফার্নান্দো, পবন রত্নায়েকে বাংলাদেশ সিরিজে ছিলেন না। পেসার দুষ্মন্ত চামিরা বাংলাদেশ সিরিজের মতো জিম্বাবুয়ে সিরিজেও আছেন। এদিকে পবন রত্নায়েকের এখনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়নি।
জিম্বাবুয়ে সিরিজে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং লাইনআপে আসালাঙ্কা, নুয়ানিন্দু ফার্নান্দোসহ আছেন কুশল মেন্ডিস, কামিন্দু মেন্ডিস, নিশান মাদুশকা, সাদিরা সামারাবিক্রমা, জানিথ লিয়ানাগে, পবন রত্নায়েকেরা। এখানে লিয়ানাগের কয়েক ওভার পেস বোলিংও কার্যকরী হতে পারে। স্বীকৃত পেসার হিসেবে চামিরার পাশাপাশি আছেন আসিথা ফার্নান্দো, দিলশান মাদুশঙ্ক ও মিলান রত্নায়েকে। লেগস্পিনার জেফরি ভ্যান্ডারসের সঙ্গে স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন দুনিথ ভেল্লালাগে ও মাহিশ তিকশানা। মিডল অর্ডারে ভেল্লালাগের ব্যাটিং ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।
জিম্বাবুয়ে সিরিজে শ্রীলঙ্কা শুধু সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেলবে। দুই ওয়ানডের পাশাপাশি এই সিরিজে থাকছে তিন টি-টোয়েন্টি। ৩,৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর হবে জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টি। ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি সবই হবে হারারে স্পোর্টস ক্লাবে।
জিম্বাবুয়ে সিরিজে শ্রীলঙ্কার ওয়ানডে দল
চারিত আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), পাথুম নিশাঙ্কা, নুয়ানিদু ফার্নান্দো, নিশান মাদুশকা, কুশল মেন্ডিস, সাদিরা সামারাবিক্রমা, কামিন্দু মেন্ডিস, জানিত লিয়ানাগে, দুনিথ ভেল্লালাগে, মাহিশ তিকশানা, জেফরি ভ্যান্ডারসে, মিলান রত্নায়েকে, দিলশান মাদুশঙ্ক, আসিথা ফার্নান্দো, দুষ্মন্ত চামিরা, পবন রত্নায়েকে
