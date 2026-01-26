অথচ এই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নিয়ে ভারতে হত বাংলাদেশকে

আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ১৫ সদস্যের দল দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড (সিডব্লুআই)। অভিজ্ঞ ও তরুণ ক্রিকেটারদের সমন্বয়ে গঠিত এই দলের নেতৃত্ব দেবেন শাই হোপ। দলে জায়গা হয়নি আলজারি জোসেফ ও এভিন লুইসের।
ব্যাটিং ও বোলিং–দুই বিভাগেই ভারসাম্য রেখে দল দিয়েছেন নির্বাচকরা। দলে রাখা হয়েছে শিমরন হেটমায়ার, ব্র্যান্ডন কিং, জনসন চার্লসের মতো মারকুটে ব্যাটারদের। অলরাউন্ডার ক্যাটাগরিতে আছেন জেসন হোল্ডার, রোস্টন চেজ ও রোমারিও শেফার্ড। বোলিং বিভাগে স্পিন আক্রমণের নেতৃত্ব দেবেন আকিল হোসেন ও গুদাকেশ মোতি। পেস আক্রমণে রয়েছেন শামার জোসেফ, জেডেন সিলস, ম্যাথু ফোর্ডরা।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে আছেন ম্যাচ ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো একাধিক খেলোয়াড়। বিশেষ করে মিডল অর্ডারে রভম্যান পাওয়েল ও শেরফানে দারফোর্ড দলের বড় শক্তি হয়ে উঠতে পারেন।
২০১২ ও ২০১৬ সালের চ্যাম্পিয়নরা এবারও শিরোপা জয়ের লক্ষ্যেই ভারত যাবে। দল ঘোষণার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড জানায়, বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে শিগগিরই অনুশীলন ক্যাম্পে যোগ দেবে ক্রিকেটাররা। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ক্যারিবীয়রা।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গ্রুপে তাদের সঙ্গী ইংল্যান্ড, নেপাল, ইতালি ও স্কটল্যান্ড। বাংলাদেশ বাদ পড়ায় শেষ পর্যন্ত এই গ্রুপে নেওয়া হয়েছে স্কটিশদের। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি তাদের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই টুর্নামেন্ট শুরু করবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল: শাই হোপ (অধিনায়ক), শিমরন হেটমায়ার, জনসন চার্লস, ব্র্যান্ডন কিং, রোস্টন চেজ, জেসন হোল্ডার, রভম্যান পাওয়েল, শেরফেন রাদারফোর্ড, রোমারিও শেফার্ড, কুয়েন্টিন স্যাম্পসন, আকিল হোসেন, গুদাকেশ মোতি, শামার জোসেফ, জেডন সিলস ও ম্যাথু ফোর্ড।
