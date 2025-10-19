ভারতের দুই ম্যাচ কীভাবে দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক
তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতে নামবে ভারত। শুবমান গিল, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের মতো এদিন ভারত মেয়ে দলেরও ম্যাচ আছে। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ তাদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। এছাড়া মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলতে নামবে লিভারপুল-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো দলগুলো। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
প্রথম ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-ইংল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
বিএফএল
ফকিরেরপুল-রহমতগঞ্জ
দুপুর ২টা ৪৫, সরাসরি
আবাহনী-ব্রাদার্স
দুপুর ২টা ৪৫, সরাসরি
পুলিশ-মোহামেডান
দুপুর ২টা ২৫, সরাসরি
টফি অ্যাপ
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
টটেনহাম-অ্যাস্টন ভিলা
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
লিভারপুল-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
রাত ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতে নামবে ভারত। শুবমান গিল, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের মতো এদিন ভারত মেয়ে দলেরও ম্যাচ আছে। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ তাদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। এছাড়া মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলতে নামবে লিভারপুল-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো দলগুলো। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
প্রথম ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-ইংল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
বিএফএল
ফকিরেরপুল-রহমতগঞ্জ
দুপুর ২টা ৪৫, সরাসরি
আবাহনী-ব্রাদার্স
দুপুর ২টা ৪৫, সরাসরি
পুলিশ-মোহামেডান
দুপুর ২টা ২৫, সরাসরি
টফি অ্যাপ
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
টটেনহাম-অ্যাস্টন ভিলা
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
লিভারপুল-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
রাত ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বিমান হামলায় তিন ক্রিকেটারসহ আরও বেশ কয়েকজন বেসামরিক মানুষ নিহত হওয়ায় পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে সরে আসে আফগানিস্তান। এরপরও থমকে যাচ্ছে না তিন দলের সিরিজটি। ইতোমধ্যে আফগানদের বদলি হিসেবে জিম্বাবুয়েক বেছে নিয়েছে তারা।৭ মিনিট আগে
বিষয়টি একরকম নিশ্চিতই ছিল। বাকি ছিল কেবল আনুষ্ঠানিকতা। এবার সে ঘোষণাই এলো। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) চলতি মৌসুমের সেরা গোলদাতার পুরস্কার ‘গোল্ডেন বুট’ জিতলেন লিওনেল মেসি।১ ঘণ্টা আগে
সৌদি প্রো লিগে অম্লমধুর এক দিন পার করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন সাত নম্বর জার্সিধারী। চোখধাঁধানো এক গোলে সেই হতাশা ঢাকতেও বেশি সময় নেননি। এরপর হলুদ কার্ডও দেখেছেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
ইন্টার মায়ামির হয়ে চলতি মৌসুমটা দারুণ যাচ্ছে লিওনেল মেসির। গত দুই মাসে বেশ কয়েকটি ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন। তবে কোনোভাবেই যেন হ্যাটট্রিকের দেখা পাচ্ছিলেন না। এবার সেই অপেক্ষা ফুরাল আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের।৩ ঘণ্টা আগে