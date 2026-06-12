অস্ট্রেলিয়াকে ধবলধোলাইয়ের লক্ষ্যে যে দল দিল বাংলাদেশ

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ আগেই নিজেদের করে নিয়েছে বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচ জিতে অজিদের ধবলধোলাই করার লক্ষ্যে মাঠে নামবে স্বাগতিকেরা। সেই ম্যাচ সামনে রেখে আজ দল দিয়েছেন বিসিবির নির্বাচকেরা। যেখানে প্রথম দুই ম্যাচের দল থেকে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।
শুরুতে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডের জন্য দল দিয়েছিলেন নির্বাচকেরা। সিরিজ জেতায় সেই দলের ওপরই আস্থা রেখেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টানা ৩ ওয়ানডে জয়ের লক্ষ্যে ১৪ জুন মাঠে নামবে দলটি। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাথায় চোট পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। দুবার স্ক্যান করিয়েও খারাপ কিছু ধরা পড়েনি। শেষ ম্যাচেও এই অলরাউন্ডারের নেতৃত্বেই খেলবে বাংলাদেশ।
এই সিরিজে বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে আলোচিত নাম মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত। দলে ফেরার পর প্রথম ওয়ানডেতেই ম্যাচ জেতানো পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে নির্বাচকদের আস্থার যথার্থ প্রতিদান দিয়েছেন তিনি। তাঁর পারফরম্যান্স বাংলাদেশের সিরিজ জয়ের পথও সহজ করেছে।
২০০৫ সালে প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়াকে ওয়ানডেতে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। দ্বিতীয় জয়ের দেখা পেতে অপেক্ষা করতে হলো দীর্ঘ বছর। একই সঙ্গে টানা দুই জয়ে প্রথমবার মাইটি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এসেছে সিরিজ জয়ের স্বাদ। এখন বাংলাদেশের সামনে এই উপলক্ষকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ। শেষ ওয়ানডেতে সফরকারীদের হারিয়ে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ শেষ করতে চাইবে বাংলাদেশ।
তৃতীয় ওয়ানডের জন্য বাংলাদেশে দল: মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), নাজমুল হোসেন শান্ত (সহ-অধিনায়ক), সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, তাওহীদ হৃদয়, লিটন কুমার দাস, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, নাহিদ রানা, তানভীর ইসলাম।
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