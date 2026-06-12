চোটের খবরের মাঝেই আর্জেন্টিনা দলে স্বস্তি আনলেন মার্তিনেস

বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র কয়েকদিন আগেও আর্জেন্টিনা দলের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার নাম ছিল এমিলিয়ানো মার্তিনেসের চোট। তবে সেই শঙ্কা অনেকটাই কেটে গেছে। আঙুলের চোট থেকে সেরে উঠে পূর্ণ অনুশীলনে ফিরেছেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক। আলজেরিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে তাঁর মাঠে নামার পথও প্রায় পরিষ্কার।
বৃহস্পতিবার দুই হাতে গ্লাভস পরে বিশ্বকাপের আগে প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন করেছেন মার্তিনেস। গত ২০ মে ফ্রেইবুর্গের বিপক্ষে ইউরোপা লিগ ফাইনালের আগে ওয়ার্ম-আপের সময় ডান হাতের অনামিকা আঙুলের একটি হাড় ভেঙে যায় তাঁর। এরপর পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তিনি স্প্লিন্ট ব্যবহার করে এবং এক হাতে গ্লাভস পরে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। চোটের কারণে হন্ডুরাস ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার দুটি প্রস্তুতি ম্যাচেও খেলতে পারেননি এই গোলরক্ষক।
বিশ্বকাপের আগে মার্তিনেসের পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ফেরাটা আর্জেন্টিনার জন্য বড় স্বস্তির খবর। ১৭ জুন কানসাস সিটিতে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। সেই ম্যাচেই একাদশে দেখা যেতে পারে তাঁকে। ক্লাব ফুটবলেও দারুণ একটি মৌসুম কাটিয়েছেন মার্তিনেজ। চারে থেকে সবশেষ প্রিমিয়ার লিগ শেষ করেছে তাঁর দল অ্যাস্টন ভিলা। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে জায়গা পেয়েছেন ইউরোপা লিগের মৌসুমসেরা দলেও।
আর্জেন্টিনার সাম্প্রতিক সাফল্যগুলোর অন্যতম প্রধান কারিগর মার্তিনেস। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে দলকে শিরোপা জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার জিতেছিলেন তিনি। এরপর ২০২৪ কোপা আমেরিকা জয়ের পথেও মার্তিনেস ছিলেন আর্জেন্টিনার অন্যতম ভরসার নাম।
এদিকে বিশ্বকাপের আগে দলে একটি পরিবর্তন আনতে হয়েছে আর্জেন্টিনাকে। কাফের চোটে ছিটকে গেছেন ডিফেন্ডার লিওনার্দো বালের্দি। তাঁর পরিবর্তে দলে ডাকা হয়েছে মার্কোস সেনেসিকে। বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। সবশেষ চোটের তালিকায় যোগ হয়েছে নিকোলাস তালিয়াফিকোর নাম। আলজেরিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলতে পারবেন না তিনি। দুই চোটের পর মার্তিনেসের সুস্থ হয়ে উঠার খবর স্বস্তির বাতাস বয়ে এনেছে তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের দলে।
মাঠের সাফল্যের জন্য ফুটবল বিশ্বে বেশ পরিচিত কার্লো আনচেলত্তি। তবে ব্রাজিল জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি এখন বিজ্ঞাপন জগতেও বড় আকর্ষণে পরিণত হয়েছেন। বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বেশ কয়েকটি শীর্ষ ব্র্যান্ড তাঁকে নিয়ে প্রচারণা চালাতে আগ্রহ দেখালেও এখন পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই চুক্তিবদ্ধ হয়১ ঘণ্টা আগে
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