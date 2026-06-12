Ajker Patrika
ফুটবল

নিলামে উঠছে পেলের বিশ্বকাপজয়ী পদক

ক্রীড়া ডেস্ক    
নিলামে উঠছে পেলের বিশ্বকাপজয়ী পদক
ব্রাজিলের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপ জিতেছেন এই কিংবদন্তি ফরোয়ার্ড। ছবি: সংগৃহীত

ইংল্যান্ডে চলতি মাসের শেষ দিকে পেলের ১৯৫৮ বিশ্বকাপজয়ী পদক নিলামে উঠতে যাচ্ছে। নিলামের আয়োজকদের ধারণা, ঐতিহাসিক এই পদকটির দাম উঠতে পারে রেকর্ড প্রায় ৬ লাখ ৭০ হাজার ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৮ কোটি ২৪ লাখ টাকা।

একই ফাইনালে যে জার্সি পরে খেলেছিলেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি পেলে, সেটিও আলাদা এক নিলামে উঠতে যাচ্ছে। নিউইয়র্কে আয়োজিত সেই নিলামে জার্সিটির মূল্য ৬০ লাখ ডলারেরও বেশি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিলামটি চলবে ২৯ জুন থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত, যা শেষ হবে এ বছরের বিশ্বকাপ ফাইনালের তিন দিন আগে।

ক্রীড়া স্মারক সংগ্রহ ও নিলাম প্রতিষ্ঠান বাডস বিশ্বকাপ-সংশ্লিষ্ট মোট ৪৫০টি স্মারক সামগ্রী বিক্রির আয়োজন করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ধারণা, পুরো সংগ্রহ থেকে প্রায় ২০ লাখ পাউন্ড আয় হতে পারে। ব্রিটেনে অনুষ্ঠিতব্য নিলামের উল্লেখযোগ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক গর্ডন ব্যাংকসের পরা জার্সি। ১৯৭০ বিশ্বকাপে মেক্সিকোতে পেলের বিখ্যাত হেড থেকে অবিশ্বাস্য সেভ করেছিলেন গর্ডন ব্যাংকস, আর সেই ম্যাচের জার্সিটিই এবার নিলামে উঠছে। একই সঙ্গে ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের একমাত্র বিশ্বকাপ জয়ের স্মারকও থাকছে নিলামে।

১৯৫৮ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে বিশ্বকাপ ফাইনালে স্বাগতিক সুইডেনের বিপক্ষে ব্রাজিলের ৫-২ গোলের জয়ে দুটি গোল করেছিলেন পেলে। সেই শিরোপা ছিল ব্রাজিলের রেকর্ড পাঁচটি বিশ্বকাপ জয়ের প্রথমটি। পরবর্তীতে আরও দুটি বিশ্বকাপ জয়ে নেতৃত্ব দেন ‘দ্য কিং’ নামে পরিচিত এই কিংবদন্তি ফরোয়ার্ড। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ৮২ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন পেলে।

বিষয়:

খেলাফুটবলপেলেব্রাজিল ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত