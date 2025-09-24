ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের ৬ বছরের অপেক্ষা কি ফুরোবে আজ

ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টিতে ভারতের বিপক্ষে ১৭ বারের দেখায় বাংলাদেশ জিতেছে কেবল একবার। ভারতের জয় ১৬ ম্যাচে। ভারতের বিপক্ষে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বাংলাদেশের একমাত্র জয় এসেছে ২০১৯ সালে দিল্লিতে। ছয় বছরের অপেক্ষা ফুরোতে আজ সুপার ফোরে বাংলাদেশ নামবে ভারতের বিপক্ষে। দুবাইয়ে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ। এদিকে ফুটবলে ইউরোপা লিগের ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-ভারত
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইউরোপা লিগ
দিনামো জাগরেব-ফোরবাচে
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ১
নিস-রোমা
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ৫
দুবাইয়ে ভারত ম্যাচের আগে লিটন দাসকে নিয়ে যে চিন্তায় পড়েছিল বাংলাদেশ, সেটি ম্যাচের ৬ ঘণ্টা আগেও যায়নি। শেষমেশ লিটনকে না পাওয়া গেলে বিকল্প ভেবে রেখেছে বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্ট।
আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদশ (এআইইউবি) চ্যাম্পিয়নস লিগ (এসিএল) ২০২৫-এর শিরোপা জিতেছে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগকে (এফএসটি) নিয়ে গঠিত বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। ফাইনালে গত বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) টাইব্রেকারে কলা ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ (এফএএসএস) নিয়ে গঠিত বার্সেলোনাকে ৬–৫ গোলে হারায় তারা।
বিসিবি নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী আজ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মিরপুরে বোর্ড কার্যালয়ে খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে আপত্তি গ্রহণ চলবে। গতকাল প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় দুদকের অনুসন্ধানে থাকা ১৮ ক্লাবের মধ্যে ১৫ ক্লাবকে বাইরে রাখে নির্বাচন কমিশন। এতে সেই ক্লাবগুলোর
রিয়াল মাদ্রিদে এসেও ছন্দটা ধরে রেখেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। এরই মধ্যে লস ব্লাঙ্কোসদের জার্সিতে গোলের ফিফটি করে ফেলেছেন তিনি। ফরাসি ফরোয়ার্ডের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে রিয়াল রীতিমতো উড়ছে।