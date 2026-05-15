Ajker Patrika
রাজনীতি

মেজরিটির সরকারও শিশুদের রক্ষা না পারাটা চরম লজ্জার: রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সম্প্রতি দেশে হামের প্রাদুর্ভাবে শিশুদের প্রাণহানির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন। সরকারের সমালোচনা করে দলটি বলেছে, ‘আমেরিকা-ইসরায়েল মিলে ইরানে যত শিশু হত্যা করেছে, দেশে তার চেয়ে বেশি শিশু কাঠামোগত হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটির সরকারও আমাদের সন্তানদের রক্ষা করতে পারছে না, যা চরম লজ্জার।’

আজ শুক্রবার দলটির সভাপতি হাসনাত কাইয়ূম ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক সামিউল হক চৌধুরী এক যৌথ বিবৃতিতে এসব কথা জানিয়েছে।

বিবৃতিতে নেতারা বলেন, যখন দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি প্রতিরোধযোগ্য রোগে মারা যাচ্ছে, তখন সরকার জরুরি স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার পরিবর্তে নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলে বেশি ব্যস্ত।

এ ছাড়া আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগে হামের মতো অসুখে শিশুর মৃত্যু কেবল একটি দুর্ঘটনা নয়, এটি একটি কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড বলে দাবি করেছে দলটি।

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মনে করে, সরকার টিকাদান কর্মসূচি এবং প্রান্তিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া, শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়ার চেয়ে ‘রাজনৈতিক বয়ান’ তৈরি এবং ‘দোষারোপের রাজনীতিতে’ নিজেদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করছে। হাম এবং হামের উপসর্গে এরই মধ্যে চার শতাধিক ‘শিশু হত্যার’ দায় এই সরকার কোনোমতেই অস্বীকার করতে পারে না।

অনতিবিলম্বে সকল শিশুর সকল টিকাদান নিশ্চিত করা ও যে সকল এলাকায় হামের প্রকোপ বাড়ছে, সেসব এলাকায় সকল প্রয়োজনীয় সুবিধাসহ ফিল্ড হাসপাতাল বানানোর দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন।

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

এনসিপির চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির আহ্বায়ক মীর শোয়াইব, সদস্যসচিব আরিফ মঈনুদ্দিন

স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও বড় সাফল্য চায় বিএনপি

কুয়েত মৈত্রী হলের ‘স্বাস্থ্য সংকট’ দ্রুত সমাধানের দাবি বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর

ঢাবির ৬ হলে আংশিক কমিটি দিল জাতীয় ছাত্রশক্তি

