Ajker Patrika
> রাজনীতি

জাতীয় পার্টিকে ছাড়া সংস্কার ও নির্বাচন হবে না: শামীম হায়দার পাটোয়ারী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শামীম হায়দার পাটোয়ারী। ফাইল ছবি
শামীম হায়দার পাটোয়ারী। ফাইল ছবি

জাতীয় পার্টির একাংশের মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেছেন, জাতীয় পার্টিকে ছাড়া বাংলাদেশে কোনো নির্বাচন হবে না। জাতীয় পার্টিকে ছাড়া কোনো রাজনৈতিক সংস্কার হবে না। জাতীয় পার্টি ছাড়া যে রাজনৈতিক সংলাপ হচ্ছে, আমরা সেটাকে ভ্রান্ত সংলাপ মনে করি। সেই সংলাপ টেকসই হবে না।

আজ শনিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে জাতীয় শ্রমিক পার্টি আয়োজিত প্রতিনিধি সভায় শামীম হায়দার এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, জাতীয় পার্টি দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে। আজকে প্রায় ৩৫ বছর জাতীয় পার্টি ক্ষমতার বাইরে। বাংলাদেশে যে বড় দলগুলো আছে, তারা কেউ ৩৫ বছর ক্ষমতার বাইরে ছিল না। আওয়ামী লীগও ছিল না, বিএনপিও ছিল না। আমরা ৩৫ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকা সত্ত্বেও আজকে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে আবর্তিত হচ্ছি। ইনশাআল্লাহ! আমাদের পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ আছে, আমাদের প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ আছে, ভোট করা রাজনীতিবিদ আছে। তাদের সকলকে নিয়ে সামনে আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়ব।

শামীম হায়দার বলেন, যারা জিএম কাদেরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, তারা দেশের শত্রু, তারা গণতন্ত্রের শত্রু, তারা সমাজের শত্রু, তারা মানুষের শত্রু। তাদের বিরুদ্ধে আমরা কড়া জবাব দেব।

জাতীয় শ্রমিক পার্টির সভাপতি মেফতাহ উদ্দীন জসিমের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তৃতা করেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ইকবাল হোসেন তাপস, মো. রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মো. খলিলুর রহমান খলিল প্রমুখ।

বিষয়:

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিজিএম কাদেরনির্বাচনজাতীয় পার্টি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিদায় বিভুদা

বিদায় বিভুদা

নিখোঁজ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের লাশ মিলল মেঘনায়, শোকাহত আজকের পত্রিকা

নিখোঁজ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের লাশ মিলল মেঘনায়, শোকাহত আজকের পত্রিকা

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

সম্পর্কিত

জাতীয় পার্টিকে ছাড়া সংস্কার ও নির্বাচন হবে না: শামীম হায়দার পাটোয়ারী

জাতীয় পার্টিকে ছাড়া সংস্কার ও নির্বাচন হবে না: শামীম হায়দার পাটোয়ারী

ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান রুখে দেবে ছাত্রসমাজ: আ স ম আবদুর রব

ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান রুখে দেবে ছাত্রসমাজ: আ স ম আবদুর রব

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিষয়ে আপস করব না: লুৎফুজ্জামান বাবর

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিষয়ে আপস করব না: লুৎফুজ্জামান বাবর

হাসিনার বিচার অবশ্যই হতে হবে: মির্জা ফখরুল

হাসিনার বিচার অবশ্যই হতে হবে: মির্জা ফখরুল