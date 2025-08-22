Ajker Patrika
> জাতীয়

পিলখানায় সোমবার বৈঠকে বসছেন বিজিবি-বিএসএফের প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পিলখানায় সোমবার বৈঠকে বসছেন বিজিবি-বিএসএফের প্রধান

বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধানেরা আগামী সোমবার সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলনে যোগ দেবেন। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) মহাপরিচালক পর্যায়ে এই সম্মেলন চলবে চার দিন।

রাজধানীর পিলখানায় বিজিবি সদর দপ্তরে এ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেবেন বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেবেন বিএসএফ মহাপরিচালক দলজিৎ সিং চৌধুরী।

সরকারি সূত্র আজ শুক্রবার জানিয়েছে, ভারত থেকে বাংলাদেশে লোক ঠেলে পাঠানো (পুশ ইন), সীমান্ত হত্যাকাণ্ড, সীমান্ত পথে মাদক ও অস্ত্র পাচারসহ সীমান্তবর্তী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পণ্যের চোরাচালানসহ বিভিন্ন বিষয় এবার আলোচনায় আসতে পারে।

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখার ১৫০ গজের মধ্যে অননুমোদিত অবকাঠামো নির্মাণ, সীমান্তবর্তী নদীর তীর সংরক্ষণ ও সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় আসবে।

অন্যদিকে গতকাল এক বিবৃতিতে বিএসএফের পক্ষ থেকে বলা হয়, সীমান্ত অবকাঠামোগত সমস্যা, আন্তসীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ, একক-সারি বেড়া নির্মাণসহ বিভিন্ন বিষয় বৈঠকে উঠবে।

দুই বাহিনীর মহাপরিচালক পর্যায়ে সর্বশেষ বৈঠক হয় নয়াদিল্লিতে গত ফেব্রুয়ারি মাসে।

বিষয়:

রাজধানীবিএসএফবিজিবিবৈঠকপিলখানা ট্র্যাজেডি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

পুলিশের হাতে দেওয়ার রাতেই থানা-হাজতে স্কুলের অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

সম্পর্কিত

কাল ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার

কাল ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার

পিলখানায় সোমবার বৈঠকে বসছেন বিজিবি-বিএসএফের প্রধান

পিলখানায় সোমবার বৈঠকে বসছেন বিজিবি-বিএসএফের প্রধান

শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার করলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেবে অন্তর্বর্তী সরকার

শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার করলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেবে অন্তর্বর্তী সরকার

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের খোঁজ মিলছে না