‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মো. মাহফুজ আলম। ফাইল ছবি
বৈষম্যহীন ব্যবস্থা এবং নতুন আর্থ-রাজনৈতিক বন্দোবস্তের লক্ষ্যে নতুন এক রাজনৈতিক শক্তির কথা বলেছেন সাবেক উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। গত দুই সপ্তাহ ধরে ছাত্র ও সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে নিবিড় আলোচনার পর এই সম্ভাবনার কথা লিখলেন বলে জানিয়েছেন তিনি। গতকাল রাতে ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে মাহফুজ আলম তরুণ সমাজ ও আদর্শিক রাজনীতিতে বিশ্বাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

মাহফুজ আলম লিখেছেন, গত দুই সপ্তাহে তিনি কয়েকশ ছাত্র ও নাগরিকের সঙ্গে কথা বলেছেন। যারা একসময় বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি নিয়ে আশাবাদী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এখন একধরনের হতাশা ও আস্থাহীনতা লক্ষ্য করেছেন তিনি। তবে আলোচনার শেষে সবাই একটি বিষয়ে একমত হয়েছেন— দেশের স্বার্থে তাঁরা ‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে’ চান।

জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও সাবেক এই উপদেষ্টা তাঁর বার্তায় স্পষ্ট করে বলেছেন, যারা প্রচলিত দ্বি-দলীয় (বা জোট) রাজনৈতিক কাঠামোর বাইরে একটি টেকসই বিকল্প খুঁজছেন, তাঁদের জন্যই এই উদ্যোগ। তিনি বলেন, ‘আপনারা যারা বৈষম্যহীন ব্যবস্থা, মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও নূতন আর্থ-রাজনৈতিক বন্দোবস্তে বিশ্বাসী এবং আদর্শিকভাবে আপসহীন ও পলিসি-বেইজড রাজনীতি প্রত্যাশা করেন, তারা আশা করি যোগাযোগ করবেন।’

শুধু নতুন স্বপ্ন দেখানো নয়, বরং নিজেদের ভুল ও সীমাবদ্ধতা নিয়েও খোলামেলা আলোচনার কথা বলেছেন মাহফুজ আলম। তিনি উল্লেখ করেন, গত দেড় বছরের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভুল, বাস্তব সংকট এবং ঘাটতিগুলো নিয়ে তিনি কথা বলতে চান। গত দেড় বছরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা শেষে কীভাবে একটি নতুন শুরু করা যায়, সেই সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার পথ উন্মুক্ত রেখেছেন তিনি।

‘We need fresh blood,’ উল্লেখ করে মাহফুজ আলম উচ্চ আদর্শ ও দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গীকার সম্পন্ন নতুন মানুষদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আগ্রহী নাগরিকদের নিজেদের কথা বা প্রশ্ন লিখে পাঠানোর জন্য [email protected] এই ই-মেইল ঠিকানাটি দিয়েছেন তিনি।

স্ট্যাটাসটি শেষ করার আগে মাহফুজ আলম ‘হ্যাশট্যাগ’ ব্যবহারের মাধ্যমে ওসমান হাদির জন্য ন্যায়বিচারের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

রাজনৈতিক দলমাহফুজ আলম
