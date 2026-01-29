দুই দশক পর নওগাঁয় আসছেন তারেক রহমান, প্রস্তুত মঞ্চ

দীর্ঘ দুই দশক পর নওগাঁয় আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এতে উজ্জীবিত বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। এরইমধ্যে তারেক রহমানকে বরণের জন্য শহরের এটিম মাঠে সম্পন্ন করা হয়েছে সব প্রস্তুতি।
আজ বৃহষ্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) এটিম মাঠে বিকেল সাড়ে ৫টায় নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেবেন তারেক রহমান। এটিম মাঠে তৈরি করা হয়েছে ৪০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৩২ ফুট প্রস্থের মঞ্চ। এদিকে বিএনপি চেয়ারম্যান ও তাঁর সফর সঙ্গীদের নিরাপত্তায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকেও সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে তারেক রহমানের উপস্থিতি ঘিরে জেলাজুড়ে বিএনপির নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক আনন্দ বিরাজ করছে। সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও পাশ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশ এলাকায় আসতে শুরু করেছে নেতাকর্মীরা। ধীরে ধীরে এটিম মাঠ নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস আর স্লোগানে স্লোগানে মুখোর হয়ে উঠছে। সময়ের সঙ্গে বাড়ছে উপস্থিতিও।
দলীয় সূত্র জানায়, দুপুর ২টায় রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে জনসভা শেষে বিকেল সাড়ে ৫ টয় নওগাঁর জনসভায় অংশ নেবেন তারেক রহমান। নওগাঁয় জনসভা শেষে নিজ পৈত্রিক ভিটা ও নির্বাচনী এলাকা বগুড়ায় যাবেন তারেক রহমান। নওগাঁর জনসভায় দুই লাখের বেশি মানুষের জনসমাগমের আশা করছেন স্থানীয় বিএনপি নেতারা।
সকালে এটিম মাঠে যুবদল নেতা শামীনুর রহমান শামীম বলেন, ‘তারেক রহমানকে কাছ থেকে দেখতে পাব, এর চাইতে বড় আনন্দের আর কী হতে পারে। আজ খালেদা জিয়া বেঁচে থাকলে আরও ভালো লাগত। তবে আগামীর রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমানের হাত ধরে দেশ এগিয়ে যাবে, এটাই প্রত্যাশা।’
নওগাঁ-৫ (সদর) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী জাহিদুল ইসলাম ধলু বলেন, ‘দীর্ঘদিন পর তারেক রহমানের আগমনে তৃণমূল নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। এই জনসভায় নওগাঁর ছয়টি আসন ও জয়পুরহাটের দুটি আসনের ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীদের পরিচয় করে দেবেন। যা রাজনৈতিক অঙ্গনে ও নির্বাচনী প্রচারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
নওগাঁ জেলা বিএনপির সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক নান্নু বলেন, ‘বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগমন ঘিরে সব রকমের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই জনসভাকে কেন্দ্র করে পুরো জেলা আনন্দ উল্লাসে ভাসছে। নেতাকর্মীরা অত্যন্ত উজ্জীবিত ও আনন্দিত। জনসভা থেকে দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিকল্পনার পাশাপাশি নওগাঁর উন্নয়নে কথা নওগাঁবাসীর সামনে তুলে ধরবেন।’
সাক্ষাৎকালে ডা. শফিকুর রহমান ও মাইকেল মিলার বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণতন্ত্রকে অর্থবহ করার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পায়।২৭ মিনিট আগে
দীর্ঘ ২২ বছর পর রাজশাহীতে পা রাখছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি বক্তব্য দেবেন। সকাল থেকেই মাদ্রাসা মাঠে দেখা যায় দলটির নেতা-কর্মীদের। তারেক রহমানকে দেখতে দূরদূরান্ত থেকে এসেছেন৩০ মিনিট আগে
জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৈঠকে ডা. শফিকুর রহমান ও ক্রিস্টেনসেন বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্প-বাণিজ্য, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, রাষ্ট্রীয় সংস্কার, রোহিঙ্গা ইস্যুসহ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন।২ ঘণ্টা আগে
আজ বৃহস্পতিবার থেকে উত্তরাঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করতে যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিন দিনের এই প্রচারাভিযান শুরু হচ্ছে রাজশাহী দিয়ে। এদিন দুপুরে তিনি রাজশাহীতে জনসভায় বক্তৃতা করবেন। গতকাল বুধবার বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।১০ ঘণ্টা আগে