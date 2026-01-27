Ajker Patrika
রাজনীতি

তারেক রহমানের অপেক্ষায় কানায় কানায় পূর্ণ আজমপুর ঈদগাহ মাঠ

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
উত্তরার আজমপুরের ঈদগাহ মাঠ নেতা কর্মীদের উপস্থিতি। ছবি: আজকের পত্রিকা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দেশব্যাপী গণসংযোগের ধারাবাহিকতায় রাজধানীর উত্তরায় আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাঁর আগমন উপলক্ষে উত্তরার আজমপুরের ঈদগাহ মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে।

উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরের ঈদগাহ মাঠে আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেল থেকেই নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে আসতে থাকেন। আগত নেতা-কর্মীরা ঢাকঢোল পিটিয়ে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে সহ নানা স্লোগান দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে সভাস্থলে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব হাজী মো. মোস্তফা জামান, ঢাকা-১৮ আসনের বিএনপির মনোনীত এমপি প্রার্থী ও ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এম এম জাহাঙ্গীর হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক এম কফিল উদ্দিন, যুগ্ম আহ্বায়ক আক্তার হোসেন প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।

বিএনপির দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এর আগে তারেক রহমান ময়মনসিংহের এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য দেন। সেখানকার কর্মসূচি শেষে ফেরার পথে গাজীপুরে পথসভায় অংশ নেন। এরপর সর্বশেষ গন্তব্য হিসেবে তিনি যোগ দেবেন উত্তরার জনসভায়।

সমাবেশস্থলে নেতা–কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

উত্তরখান থেকে মিছিল নিয়ে আসা উত্তরখান থানা বিএনপির সদস্য সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘এই প্রথমবারের মতো আমাদের প্রাণ প্রিয় নেতা উত্তরায় সমাবেশে আসছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তিনি প্রায় দেড় যুগ প্রবাস জীবন পার করেছেন। তাঁর আগমন উপলক্ষে আমরা দলে দলে সমাবেশে যোগ দিচ্ছি।’

তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে ইতিমধ্যে সমাবেশস্থল বর্ণিল আলোক সজ্জায় সাজানো হয়েছে। এ ছাড়া সমাবেশস্থল ও এর আশপাশ এলাকায় পোশাকে ও সাদা পোশাকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নিয়োজিত রয়েছেন।

