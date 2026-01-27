Ajker Patrika
রাজনীতি

অগ্রাধিকার ও যোগ্যতার ভিত্তিতে স্থানীয়দের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিলেন জামায়াতের হামিদুর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পথসভায় বক্তব্য দেন হামিদুর রহমান আযাদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কতিপয় সুযোগসন্ধানী সিন্ডিকেটের কারণে স্থানীয় জনগণ চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও কক্সবাজার-২ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ড. এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকালে মাতারবাড়ী ইউনিয়নে আয়োজিত এক পথসভায় তিনি এই অভিযোগ করেন।

জামায়াতের এ নেতা তাঁর আসনের বাসিন্দাদের বঞ্চনার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, কতিপয় সুযোগসন্ধানী সিন্ডিকেট সৃষ্টি করে স্থানীয় জনগণকে চাকরি থেকে বঞ্চিত করছে। তিনি আশ্বাস দেন, নির্বাচিত হলে এসব অনিয়ম বন্ধ করা হবে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার ও যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি দেওয়া নিশ্চিত করা হবে।

হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, মহেশখালী মাস্টারপ্ল্যান শুধু একটি অবকাঠামোগত প্রকল্প নয়, এটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক রূপান্তরের একটি নীলনকশা। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে মহেশখালী-কুতুবদিয়ায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্পায়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্দরকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বহুগুণ বাড়বে।

হামিদুর রহমান আযাদ আরও বলেন, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর চালু হলে দেশের আমদানি-রপ্তানি খাতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্পপার্ক এবং উন্নত যোগাযোগব্যবস্থার মাধ্যমে এই অঞ্চল জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ড. হামিদুর রহমান আযাদ পান ও লবণচাষিদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার কথাও বলেন। তিনি জানান, বর্তমানে এসব চাষি ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না, যা সিন্ডিকেটের কারণেই হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, লবণকে শুধু আমদানিনির্ভর পণ্য হিসেবে নয়, বরং রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এ সময় তিনি সমুদ্রে জেলেদের হয়রানির বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এসব হয়রানি বন্ধ করার আশ্বাস দেন।

পথসভায় মাতারবাড়ী ইউনিয়ন সেক্রেটারি মো. বেলালের সঞ্চালনায় এবং ইউনিয়ন সভাপতি মো. সরওয়ারের সভাপতিত্বে উপজেলা উত্তর আমির নজরুল ইসলামসহ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

কক্সবাজারনির্বাচনমহেশখালীরাজনীতিবিদজামায়াতে ইসলামীভোটের খবর
এলাকার খবর
