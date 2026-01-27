Ajker Patrika
রাজনীতি

একটি দল টাকাপয়সা খরচ করে বিএনপির নামে বানোয়াট তথ্য ছড়াচ্ছে: নজরুল ইসলাম খান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
একটি দল টাকাপয়সা খরচ করে বিএনপির নামে বানোয়াট তথ্য ছড়াচ্ছে: নজরুল ইসলাম খান
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। ফাইল ছবি

জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, ‘একটি দল নানাভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আমরা দেখছি, তারা টাকাপয়সা খরচ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু ব্যক্তিকে যুক্ত করে বিএনপির নামে মিথ্যা অভিযোগ ও বানোয়াট তথ্য ছড়াচ্ছে। কিন্তু এসব করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা যাবে না।’

আজ মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর নয়াপল্টনে এক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে নজরুল ইসলাম খান এসব কথা বলেন। এর আগে সুপ্রিম কোর্ট থেকে নয়াপল্টন পর্যন্ত ধানের শীষের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারের পদযাত্রা করেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের নেতারা।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, এই দেশের মানুষ বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে ভালোবেসে ধানের শীষের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। কারও কারও এটা পছন্দের না, তারা নানাভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করছে। তারা নির্বাচনের বাধা দিয়েছিল, ব্যর্থ হয়েছে। জনগণের দাবির মুখে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচন নিয়ে নানা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

জামায়াত নেতারা ইসলামি শিক্ষা ভুলে গেছেন উল্লেখ করে নজরুল ইসলাম খান বলেন, ‘উনারা (জামায়াত নেতা) দাবি করেন, তাঁরা নাকি ইসলামি মানুষ। দম্ভ করছেন। মহান আল্লাহ সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন অহংকারীদের। এই কারণে তাঁদের পতন নিশ্চিত হবে।’

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য বলেন, ‘বাংলাদেশের ইতিহাসে পরিবর্তনের সুফল বহন করেছে বিএনপি। একদলীয় স্বৈরশাসনের গোরস্তানের ওপর বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে দলটি। দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসানের পর বাংলাদেশে যখন গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ এসেছে, তখন জনগণ আবার বিএনপির ওপর আস্থা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের নেতা তারেক রহমান যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হচ্ছে।’

আইনজীবীদের উদ্দেশে বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘নানাভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। আমরা বিশ্বাস করি, জনগণ বিভ্রান্ত হবেন না। সবাই ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা চালাবেন, জনমত সৃষ্টি করবেন। ইনশা আল্লাহ আমরা বিজয়ী হয়ে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করব। বিএনপি রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা দিয়েছে, জুলাই সনদে যে সংস্কারের কথা বলা হয়েছে, তার বাইরেও মানুষের কল্যাণের জন্য আরও অনেক সংস্কারের চিন্তা আমাদের মাথায় আছে।’

একই কর্মসূচিতে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘খুলনায় জামায়াতের এক প্রার্থী কৃষ্ণ নন্দী বলেছেন—তিনি আল্লাহর দূত হয়ে এসেছেন। জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রে নাকি শুধু জান্নাতের টিকিট নয়, জামায়াতের মনোনয়ন পেলে সরাসরি আল্লাহর দূত হয়ে আসা যায়। আবার সেই কৃষ্ণ নন্দীরাই আল্লাহর দূত হয়ে আসছেন। এই পরিস্থিতিই আজ দেশে চলছে। দেশে চলছে ভণ্ডামি ও অপপ্রচার। বট বাহিনীর নাম আগে আমরা শুনিনি। এই বট বাহিনী তৈরি করেছে একটি রাজনৈতিক দল। শুধু বিএনপি, বিএনপির নেতা তারেক রহমান ও অন্য নেতৃবৃন্দের বক্তব্য বিকৃত করা এবং নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো ও অপপ্রচার করাই যাদের দায়িত্ব।’

রিজভী আরও বলেন, ‘আজ নানাভাবে অনেক কথা বলছে জামায়াত এবং তাদের জোটেরা। অথচ তাদের প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি কথার মধ্যে ইসলামের যে নীতি, তাদের নাম তো জামায়াতে ইসলাম, আমরা যে ইসলাম সম্পর্কে জানি, যে ইসলামের চর্চা করি, সেখানে মুনাফিকি নেই। মুনাফিকি অত্যন্ত জঘন্য একটি পাপ। মিথ্যা কথা বলা বড় ধরনের পাপ, অন্যায় করাও বড় ধরনের পাপ। আজ তাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের মধ্যেই আমরা এসব দেখতে পাচ্ছি।’

বিষয়:

বিএনপিনির্বাচনসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুতুলকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য: বিএনপির প্রবীণ নেতা বহিষ্কার

পথসভায় কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাইলেন যুবদল নেতা, পেলেন শোকজ

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

পিঠা উৎসবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দিকে একের পর এক ডিম নিক্ষেপ, ‘নারায়ে তাকবির’ স্লোগান কর্মীদের

নারায়ণগঞ্জে জামায়াতের গণসংযোগে হামলা, আহত ৪

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নারায়ণগঞ্জে জামায়াতের গণসংযোগে হামলা, আহত ৪

নারায়ণগঞ্জে জামায়াতের গণসংযোগে হামলা, আহত ৪

সোনার দাম তো বাড়ছেই, তবে রুপা যেন ‘ট্রাম্পকার্ড’

সোনার দাম তো বাড়ছেই, তবে রুপা যেন ‘ট্রাম্পকার্ড’

‘কাজের টোপ’ দিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে বাংলাদেশিদের পাঠানো হচ্ছে যুদ্ধে

‘কাজের টোপ’ দিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে বাংলাদেশিদের পাঠানো হচ্ছে যুদ্ধে

পুতুলকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য: বিএনপির প্রবীণ নেতা বহিষ্কার

পুতুলকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য: বিএনপির প্রবীণ নেতা বহিষ্কার

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

সম্পর্কিত

একটি দল টাকাপয়সা খরচ করে বিএনপির নামে বানোয়াট তথ্য ছড়াচ্ছে: নজরুল ইসলাম খান

একটি দল টাকাপয়সা খরচ করে বিএনপির নামে বানোয়াট তথ্য ছড়াচ্ছে: নজরুল ইসলাম খান

তারেক রহমানের অপেক্ষায় কানায় কানায় পূর্ণ আজমপুর ঈদগাহ মাঠ

তারেক রহমানের অপেক্ষায় কানায় কানায় পূর্ণ আজমপুর ঈদগাহ মাঠ

অগ্রাধিকার ও যোগ্যতার ভিত্তিতে স্থানীয়দের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিলেন জামায়াতের হামিদুর

অগ্রাধিকার ও যোগ্যতার ভিত্তিতে স্থানীয়দের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিলেন জামায়াতের হামিদুর

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ সিল দিলে বৈষম্য দূর হবে—এ দাবি বিভ্রান্তিকর ও অসৎ: আসিফ সালেহ

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ সিল দিলে বৈষম্য দূর হবে—এ দাবি বিভ্রান্তিকর ও অসৎ: আসিফ সালেহ