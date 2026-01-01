Ajker Patrika
রাজনীতি

এবার এনসিপির মিডিয়া সেল সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীনের পদত্যাগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ৫১
মুশফিক উস সালেহীন। ছবি: সংগৃহীত
মুশফিক উস সালেহীন। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগ করেছেন দলটির যুগ্ম সদস্যসচিব ও মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন। আজ বৃহস্পতিবার তিনি দলের আহ্বায়কের কাছে অনলাইনে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন।

মুশফিক উস সালেহীন বলেন, ‘আমি এনসিপি থেকে পদত্যাগ করেছি। আজ বিকেল ৫টায় আহ্বায়কের কাছে অনলাইনে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি।’ তবে পদত্যাগের পেছনের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি।

এ বিষয়ে এনসিপির পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

পদত্যাগরাজনীতিবিদএনসিপি
