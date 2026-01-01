খালেদা জিয়ার আসনে বিকল্পরাই দলীয় প্রার্থী: সালাহউদ্দিন আহমদ

বাসস, ঢাকা
সদ্যপ্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার তিনটি আসনে তাঁর বিকল্প হিসেবে যাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তাঁরাই দলের প্রার্থী হবেন বলে জানিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানান তিনি।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর আসন্ন নির্বাচনে তাঁর মনোনয়নের বিষয়ে তিনি আইনি দিকটি তুলে ধরেন। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘যেহেতু তিনি ফিজিক্যালি আর নেই, তাঁর আইনগত সত্ত্বাও নেই। সুতরাং তাঁর মনোনয়ন এমনিতেই বাতিল ঘোষিত হবে। বিকল্প প্রার্থী দেওয়া আছে, বাছাইয়ে টিকলে তাঁরাই প্রার্থী হবেন।’
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ‘আমরা দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর শোককে শক্তিতে পরিণত করতে চাই। আমরা এত সংকীর্ণ নই যে, চেয়ারপারসনের মৃত্যুশোককে নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করব। এই শক্তিকে আমরা জাতি বিনির্মাণে ব্যবহার করতে চাই।’
বিএনপির এই সিনিয়র নেতা বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সৃষ্ট শূন্যতা ও বেদনা কখনোই পূরণ হবে না। তিনি গণতন্ত্রের জন্য নিজের জীবন, সন্তান ও পরিবার ত্যাগ করা এক বিশ্ব নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।’
খালেদা জিয়ার জানাজায় মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘জিয়াউর রহমানের পর খালেদা জিয়ার জানাজায় এত মানুষের ভালোবাসা দেখেছি। এতে বোঝা যায় দলের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেড়েছে। আমরা সত্যিকার অর্থে সে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব কি না, সেই বিষয়ে শঙ্কিত।’
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের অবস্থা সম্পর্কে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘তিনি বাবা-মা-ভাই হারিয়ে একা হয়ে গেছেন। তিনি আমাদের কাছে এখন আমানত। একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে শক্ত মনোবলের অধিকারী হতেই হবে, এর কোনো বিকল্প নেই।’
প্রসঙ্গত, খালেদা জিয়া আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-১, বগুড়া-৭ ও দিনাজপুর-৩ আসন থেকে দলের প্রার্থী হওয়ার কথা ছিল। তবে তাঁর অসুস্থতার কারণে এসব আসনে দলের পক্ষ থেকে বিকল্প প্রার্থী মনোনীত করা হয়।
