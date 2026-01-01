Ajker Patrika
রাজনীতি

নির্বাচনী হলফনামা: মডেল মেঘনা পেশায় রাজনৈতিক প্রশিক্ষক, নেই গয়না-গাড়ি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ১৬
মেঘনা আলম। ছবি: মেঘনা আলমের ফেসবুক পেজ থেকে
মেঘনা আলম। ছবি: মেঘনা আলমের ফেসবুক পেজ থেকে

আলোচিত মডেল মেঘনা আলমের কোনো নেই কোনো গয়না, গাড়ি বা আসবাবপত্র। পেশায় রাজনৈতিক প্রশিক্ষক হলেও আয় করেন ব্যবসা থেকে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে জমা দেওয়া মনোনয়নপত্রে এমনই তথ্য উল্লেখ করেছেন তিনি।

এ নির্বাচনে মতিঝিল, শাহবাগ, রমনা, পল্টন ও শাহজাহানপুর থানা নিয়ে গঠিত ঢাকা-৮ আসন থেকে নির্বাচন করবেন মেঘনা আলম। এরইমধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তিনি। গত ২৮ ডিসেম্বর এ আসনে গণঅধিকার পরিষদ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন তিনি।

জমা দেওয়া হলফনামার তথ্যে দেখা গেছে, মেঘনা আলম পেশায় রাজনৈতিক প্রশিক্ষক। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা রাজনৈতিক শিক্ষা বিষয়ে বিশেষায়িত পেশাগত প্রশিক্ষণ সনদপ্রাপ্ত।

আয়ের উৎসে মেঘনা আলম উল্লেখ করেছেন, ব্যবসা থেকে বছরে আয় করেন ৫ লাখ ৩০ হাজার টাকা। আর নগদ টাকা আছে ২২ হাজার ৪৬৮ টাকা।

তিনি আরও জানিয়েছেন, সিটি ব্যাংকে তাঁর ১ লাখ ১৫ হাজার টাকার এফডিআর করা আছে। ক্রেডিট কার্ডে ১ লাখ ৫ হাজার ৮৭ টাকা দায় আছে। সর্বশেষ আয়কর রিটার্নে তিনি ২৯ লাখ ৬৮ হাজার ৩৮১ টাকার সম্পদের বিবরণ দিয়েছেন। আয়কর দিয়েছেন ৮ হাজার টাকা।

হলফনামায় আরও বলা আছে, মেঘনা আলমের অকৃষি জমি আছে শূন্য দশমিক ৬৫২৫ শতাংশ।

ইসির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মেঘনা আলম ছাড়াও এই আসনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক মুহাম্মদ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীসহ মোট ১১ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

গণঅধিকার পরিষদে যোগ দিলেন মেঘনা আলম, মনোনয়নপত্র নিলেন ঢাকা-৮ আসনেরগণঅধিকার পরিষদে যোগ দিলেন মেঘনা আলম, মনোনয়নপত্র নিলেন ঢাকা-৮ আসনের

ইসির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ৩০ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ছিল। বাছাই চলবে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। আপিল নিষ্পত্তি হবে ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও প্রতীক বরাদ্দ ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। প্রচার চালানো যাবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। আর একই সঙ্গে সংসদ ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি।

সুন্দরী নারীদের মাধ্যমে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের প্রেমের ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিলেন মেঘনা আলম, পুলিশের দাবিসুন্দরী নারীদের মাধ্যমে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের প্রেমের ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিলেন মেঘনা আলম, পুলিশের দাবি

বিষয়:

মডেলমনোনয়ননির্বাচনরাজনৈতিক দলহলফনামাব্যবসা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

সম্পর্কিত

নির্বাচনী হলফনামা: মডেল মেঘনা পেশায় রাজনৈতিক প্রশিক্ষক, নেই গয়না-গাড়ি

নির্বাচনী হলফনামা: মডেল মেঘনা পেশায় রাজনৈতিক প্রশিক্ষক, নেই গয়না-গাড়ি

এনসিপির আরও এক কেন্দ্রীয় নেতার পদত্যাগ

এনসিপির আরও এক কেন্দ্রীয় নেতার পদত্যাগ

খালেদা জিয়ার আসনে বিকল্পরাই দলীয় প্রার্থী: সালাহউদ্দিন আহমদ

খালেদা জিয়ার আসনে বিকল্পরাই দলীয় প্রার্থী: সালাহউদ্দিন আহমদ

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি