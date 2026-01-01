এনসিপির আরও এক কেন্দ্রীয় নেতার পদত্যাগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আরও এক নেতা পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি হলেন দলটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক খান মুহাম্মদ মুরসালীন। তবে এনসিপি থেকে পদত্যাগ করলেও রাজনীতি ছাড়ছেন না মুরসালীন।
আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) ফেসবুকে একটি ভিডিওর মাধ্যমে পদত্যাগের কথা জানান তিনি।
খান মুহাম্মদ মুরসালীন ভিডিও বার্তাটির সঙ্গে দেওয়া ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আমি খান মুহাম্মদ মুরসালীন এতদিন জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এসেছি। এছাড়াও পার্টির মিডিয়া সেল, প্রচার ও প্রকাশনা সেলে কাজ করেছি। সম্প্রতি পার্টির নির্বাচনকালীন মিডিয়া উপকমিটির সেক্রেটারি হিসেবে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি আজ থেকে এনসিপির সকল দায়িত্ব ও পদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কেন এই সিদ্ধান্ত নিলাম, সেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা ভিডিও বার্তায় জানালাম। এনসিপি থেকে পদত্যাগ করলেও রাজনীতি থেকে পদত্যাগ করছি না। দেখা হবে রাজপথে।
ইনকিলাব জিন্দাবাদ.....’
পাঠকদের সুবিধার্থে ভিডিওটি যুক্ত করে দেওয়া হলো—
