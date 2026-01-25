Ajker Patrika
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাফ নারী ফুটসালে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ, তারেক রহমানের অভিনন্দন
মা খালেদা জিয়ার নামাজে জানাজার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন তারেক রহমান। ছবি: বিএনপির ফেসবুক পেইজ

সাফ নারী ফুটসালে মালদ্বীপকে ১৪ গোলে উড়িয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা জেতায় বাংলাদেশ দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, প্রচার-প্রচারণার ব্যস্ততার মাঝেই বাংলাদেশের জন্য একটি অনুপ্রেরণাদায়ক সুখবর চোখে পড়েছে। প্রথমবারের মতো আয়োজিত সাফ নারী ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জয়ের জন্য বাংলাদেশের নারী ফুটসাল দলকে অভিনন্দন।

আজ রোববার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এই অভিনন্দন জানান।

ব্যাংককে অনুষ্ঠিত আজ এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে মালদ্বীপের বিপক্ষে ১৪-২ গোলের বড় জয় পেয়েছেন বাংলাদেশের নারীরা।

তাঁদের উদ্দেশে তারেক রহমান লিখেছেন, ‘সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও তাঁদের ক্রীড়াশৈলী ও প্রতিভা প্রমাণ করেছে—চাইলেই কত দূর এগোনো সম্ভব। এখন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, তাঁদের আরও যত্ন, পৃষ্ঠপোষকতা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা; যাতে তারা বাংলাদেশের গৌরব ও সম্ভাবনাকে বিশ্বমঞ্চে আরও উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরতে পারে।’

বিএনপিনারীতারেক রহমানচ্যাম্পিয়নস ট্রফি
