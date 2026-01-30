ফেনীতে জামায়াতের জনসভা

ফেনীতে জামায়াতের নির্বাচনী জনসভা শুরু হয়েছে। আজ সকাল ৮টায় ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জনসভা শুরু হয়। ফেনী জেলা জামায়াত এই জনসভার আয়োজন করেছে। সকাল থেকে নেতা-কর্মী ও সমর্থকে মাঠ ভরে গেছে।
জনসভায় ইতিমধ্যে ১১ দলীয় জোটের সঙ্গী দল জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহসভাপতি ও দলীয় মুখপাত্র রাশেদ প্রধান বক্তব্য দিয়েছেন। জনসভায় জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন। এ ছাড়াও জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম মাসুম, এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহসহ ১১ দলীয় জোটের নেতাদের বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে।
সকাল থেকেই জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা সমাবেশস্থলে প্রবেশ করছেন। অনেকের হাতে দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ও ঈগল শোভা পাচ্ছে। আবার দলীয় মনোগ্রাম-সংবলিত টি-শার্ট, পাঞ্জাবি ও মাফলার পরে এসেছেন বহু নেতা-কর্মী।
জেলা জামায়াতের আমির মুফতি আবদুল হান্নান বলেন, নির্বাচনী জনসভায় জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল নেতা-কর্মী উপস্থিত হয়েছেন। এই জনসভা থেকে জামায়াতের আমির দাঁড়িপাল্লা ও ঈগল প্রতীকের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবেন।
জনসভায় ফেনী-১ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অ্যাডভোকেট এস এম কামাল উদ্দিন, ফেনী-২ আসনে ১১ দলীয় জোট থেকে এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু ও ফেনী-৩ আসনের জামায়াতের প্রার্থী ডা. ফখরুদ্দিন মানিককে পরিচয় করিয়ে দেবেন ডা. শফিকুর রহমান। একই সঙ্গে গণভোটে হ্যাঁ-এর পক্ষে থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাবেন তিনি।
আজ ও আগামীকাল জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের ফেনী ছাড়াও নোয়াখালী, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সফর এবং বিভিন্ন জনসভায় বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে।
