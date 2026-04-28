জানালা দিয়ে এস আলম চলে আসবে: জামায়াত এমপি সাইফুল আলম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সংসদে জামায়াত এমপি সাইফুল আলম। ফাইল ছবি

সংশোধিত ব্যাংক রেজুলেশন আইন নিয়ে জাতীয় সংসদে উদ্বেগ প্রকাশ করে ঢাকা-১২ আসনের জামায়াতের সংসদ সদস্য সাইফুল আলম খান বলেছেন, অর্থমন্ত্রীর ‘খুলে দেওয়া জানালা’ দিয়ে এস আলম চলে আসবে।

আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে সাইফুল আলম বেসরকারি খাতের বৃহৎ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকের বর্তমান চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে এ কথা বলেন।

সংসদের চলতি অধিবেশনে ব্যাংক রেজুলেশন আইন সংশোধনী পাসের প্রসঙ্গ টেতে সাইফুল আলম বলেন, গণমাধ্যমে এসেছে ইসলামী ব্যাংক থেকে এক দিনে ৭০৫ কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। তিনদিনের টাকা জমা ও উঠানোর যে প্রতিবেদন তাতে এটা নেগেটিভের দিকে যাচ্ছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, বাংলাদেশের সবগুলো বেসরকারি ইসলামী ব্যাংকে লুটপাট করা হয়েছে। সেই লুটপাট করেছে এস আলম ও তার দোসররা। ব্যাংক রেজুলেশন অ্যাক্ট ২০২৬ এর মাধ্যমে অর্থমন্ত্রীর কথায় ‘‘জানালা খুলে দেওয়া হয়েছে’’। আমি দেখতে পাচ্ছি, সেই জানলা দিয়ে সম্ভবত এস আলম এসে পড়বে।’

সাইফুল আলম সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘এই ব্যাংককে বাঁচাতে হবে। এই ব্যাংকের গ্রাহক ছিল এক কোটি ২০ লাখের মতো। একটি বেসরকারি ব্যাংকের এত সংখ্যক গ্রাহক সংখ্যা। আমাদের জন্য সুখবর ছিল। আজকে যদি ইসলামী ব্যাংক ধ্বসে পড়ে তাহলে দেশের অর্থনীতির ওপর আঘাত আসবে।’

সাইফুল আলম খান বলেন, ‘আজ আমি গভীর উদ্বেগ ও হতাশা নিয়ে সংসদে দাঁড়িয়েছি। কারণ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ–২০২৫ এবং গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ–২০২৫, যা এই দেশের মানবাধিকার সুরক্ষায় একটি যুগান্তরকারী পদক্ষেপ হতে পারতো, এই সংসদ তা অনুমোদন না করে লুপ্ত করে দিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত শুধু একটি আইন বাতিলের বিষয় নয়; এটি আমাদেরকে আবার একটি পুরানো অকার্যকর ও জবাবদিহিবিহীন কাঠামোর দিকে ঠেলে দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করেছে।’

সাইফুল বলেন, ‘আমরা দেখেছি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং সুপ্রিম কোর্টের সচিবালয় সংক্রান্ত অধ্যাদেশ স্থগিত করা হয়েছে। এর ফলে বিচার বিভাগকে আবার সেই পুরানো দলীয় প্রভাবশালী কাঠামোর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, যে কাঠামো গত ১৭ বছর ধরে এদেশ দেখেছে এবং কীভাবে নির্বাহী বিভাগের প্রভাব বিচার ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে। আমরা দেখেছি, একজন প্রধান বিচারপতি স্বাধীন অবস্থান নেওয়ার কারণে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং করুণভাবে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। এ বাস্তবতায় বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।’

বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, একটি শক্তিশালী স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের আহ্বান জানান তিনি। এ ছাড়া কারওয়ান বাজারে চাঁদাবাজি বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান সাইফুল আলম।

আলোচনায় অংশ নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর আরেক সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী বলেন, ‘জাতি জামায়াতে ইসলামীকে এবারের নির্বাচনে আনুপাতিক ভোটের সংখ্যার দিক থেকে স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে যে—আমরা দেশপ্রেমিক।’

বিরোধী দলের এই সদস্য দাবি করেন, ‘জামায়াতে ইসলামের ইতিহাস হচ্ছে যেখানে গণতন্ত্র নষ্যাৎ হয়েছে, যেখানে গণতন্ত্র উদ্ধার করার জন্য জামায়াতে ইসলামী আন্দোলন করেছে। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান যখন আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিল, তখনকার জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্টের মাধ্যমে তাঁর মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছিল। শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তির জন্য সব থেকে বেশি অর্থের যোগান দিয়েছিল জামায়াতে ইসলামী।’

শাহজাহান চৌধুরী আরও বলেন, ‘কেবল আন্দোলন নয়, আমাদের সাবেক আমিরে জামায়াত পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীকার আদায়ের জন্য ১৯৬২, ১৯৬৬ ও ১৯৪৮ সালে বক্তব্য দিয়েছেন। মরহুম শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য যে ডাইরেক্ট অ্যাকশন কমিটি হয়েছিল, সেই অ্যাকশন কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন অধ্যাপক গোলাম আযম। জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিল আব্দুস সামাদ আজাদ।’

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ বলেন, ‘একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবেই বলছি মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধই। কোনো কিছু দিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধকে রিপ্লেস করতে পারি না। একদিকে মুক্তিযুদ্ধ। আরেকদিকে যত আন্দোলন হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যত আন্দোলন হবে সবগুলো একদিকে। নাহিদ, হাসনাতরা এখানে বসে আছে ওদের সেন্টিমেন্টকে আমি রিলেট করি। আমরাও চাই আমাদের সন্তানরা একটি নতুন বাংলাদেশ গঠন করুক।’

বিরোধী দলের উদ্দেশে সরকার দলীয় হুইপ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেন, ‘বাংলাদেশ ফ্যাসিস্ট মুক্ত। এই ফ্যাসিস্ট মুক্ত গণতন্ত্রে আমরা সরকারে আছি, আগামী দিনে জনগণ যদি আমাদেরকে ভোট না দেয়, আমরা আপনাদের এই জায়গায় বসব। আমরা চায় আগামী দিনে ফ্যাসিস্টরা যেন কোনো সুযোগ নিতে না পারে।’

সরকার প্রধান সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দানকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে বিরোধী দলের প্রতি অনুরোধ জানান রুহুল কুদ্দুস তালুকদার। তিনি বলেন, ‘তাহলে আমাদের মধ্যে যে দূরত্ব আছে, তা কমে আসবে বলে মনে করি।’

একপর্যায়ে হুইপ সাংবাদিকদের নিয়ে বলেন, ‘সাংবাদিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য ওয়েজবোর্ড হওয়া দরকার। মালিকদের কারণে নবম ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়ন হয় নাই। সাংবাদিকেরা ভালো থাকলে আমরা ভালো থাকব।’

সরকারি গেজেট হলেও গণমাধ্যম শিল্পের মর্যাদা পায়নি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘যে কারণে অনেক গণমাধ্যম সাংবাদিকরা নিয়মিত বেতন পায় না। যেভাবে সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তারা বেতন পেয়ে থাকে, আমি চাই যোগ্যতা অনুযায়ী সাংবাদিকেরাও..।’

সরকার দলীয় হুইপ বলেন, ‘সাংবাদিকতার নামে যারা ইতিপূর্বে আমাদের চরিত্র হরণ করেছে, এই সমস্ত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। যারা ওয়ান ইলেভেন নিয়ে এসেছিল, যারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করতে চেয়েছিল, যারা ইসলামকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, যারা এই সমস্ত সাংবাদিক যারা আমাকে জঙ্গি বানিয়েছিল, যারা ব্যারিস্টার আমিনুল হককে জঙ্গি বানিয়েছিল, যারা মতিউর রহমান নিজামীকে জঙ্গি বানিয়েছিল, যারা দেলওয়ার হোসেন সাঈদীকে জঙ্গি বানিয়েছিল এ সমস্ত সাংবাদিকদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা দরকার।’

