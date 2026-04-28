Ajker Patrika
রাজনীতি

হঠাৎ অসুস্থ সারজিস আলম, হাসপাতালে ভর্তি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় নাগরিক পার্টির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। ছবি: ফেসবুক

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান সারজিস আলম।

আজ মঙ্গলবার বেলা পৌনে তিনটায় সারজিস আলমকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

সারজিস আলমের ছোট ভাই সাহাদাত হোসেন সাকিব জানান, হঠাৎ পেট ব্যথা অনুভূত হওয়ায় সারজিস আলমকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। রাজধানীর ধানমন্ডিতে ইবনে সিনা হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

বিষয়:

স্থানীয় সরকারহাসপাতালনির্বাচনসারজিস আলমএনসিপি
