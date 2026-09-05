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রাজনীতি

বাংলাদেশই আমাদের গর্বের দেশ, আমাদের ঠিকানা: জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ২২
বাংলাদেশই আমাদের গর্বের দেশ, আমাদের ঠিকানা: জামায়াত আমির
ফেনীর মহিপালে ১১ দলীয় ঐক্যের আয়োজনে পথসভায় জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগের শাষণামলের প্রসঙ্গ টেনে জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘শেখ হাসিনার গডফাদাররা সব জায়গায় ছিল, এখন তারা কোথায় গেল? আমাদের কোনো মাসির বাড়ি নাই, পিসির বাড়ি নাই! এই বাংলাদেশই আমাদের গর্বের বাংলাদেশ! এটিই আমাদের ঠিকানা।’

আজ শনিবার ফেনীর মহিপালে ১১ দলীয় ঐক্যের আয়োজনে এক পথসভায় শফিকুর রহমান এসব কথা বলেন। ১১ দলীয় জোটের লংমার্চ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই পথসভার আয়োজন করা হয়।

জামায়াত আমির বলেন, ‘আমাদের ওপর স্টিমরোলার চালানো হয়েছে। কিন্তু আমরা কোনো দাদার বাড়ি, পিসির বাড়ি বুঝি নাই! তবুও দেশ ছাড়িনি। মাটি কামড়ে এ দেশেই ছিলাম। আকাশে সামান্য মেঘ দেখলেই কারা পালিয়ে যায়—অতীত ও বর্তমানের সবাইকে আপনারা চেনেন, জানেন।’

শফিকুর রহমান বলেন, ‘আকাশ থেকে কালো বজ্রপাত নামলেও আমরা আপনাদের সঙ্গে এই দেশেই থাকব। আমরা রাস্তায় নেমেছি কোনো দলীয় দাবি নিয়ে নয়। রাস্তায় নেমেছি, কারণ নতুন করে ফ্যাসিবাদের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।’

বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, ‘সাড়ে ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদ তাড়াতে অনেক জীবন দিতে হয়েছে। এখন চোখ রাঙানো হয়। সাড়ে ১৫ বছর কোথায় ছিল এই চোখ রাঙানি? ভয় করি শুধু আল্লাহকে।’

সরকার সব জায়গায় দলীয়করণ করছে অভিযোগ করে জামায়াত আমির বলেন, ‘সব জায়গায় আপনারা দলীয়করণ করবেন, আর বিরোধী দল বসে বসে কি আঙুল চুষবে? বিরোধী দল সেসব জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।’

এ সময় দেশে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসহ জনগণের নানা ‘সংকট’ সমাধানে সরকার ব্যর্থ বলেও অভিযোগ করেন বিরোধদলীয় নেতা। শফিকুর রহমান বলেন, ‘সংসদে দাঁড়িয়ে যাঁরা দেশের কোনো সংকট নেই বলে মিথ্যা কথা বলেন, তাঁদের দিয়ে জনগণের সমস্যার সমাধান হবে না।’

সংসদে সরকারি দলের পক্ষ থেকে ‘মিথ্যা’ দাবি করা হয় উল্লেখ করে বিরোধী দলের নেতা বলেন, ‘বিদ্যুৎ কোথাও নেই। কিন্তু বিদ্যুৎ শুধু সংসদে আছে। জিজ্ঞেস করলে বলেন, কোনো সংকট নেই। সংসদে দাঁড়িয়ে যাঁরা মিথ্যা কথা বলেন, তাদের দ্বারা দেশের মানুষের সমস্যার সমাধান হবে না।’

বিষয়:

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