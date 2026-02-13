ছয় প্রার্থীর জয়ের কথা জানাল এনসিপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজেদের ছয় প্রার্থী বিজয়ী হওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। গতকাল বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টার পর থেকে দলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে দেওয়া ছয়টি পৃথক পোস্টে ছয়জন প্রার্থীকে অভিনন্দন জানানো হয়।
এই প্রার্থীরা হলেন— দলের আহ্বায়ক ঢাকা-১১ আসনের প্রার্থী নাহিদ ইসলাম, দলের সদস্যসচিব রংপুর-৪ আসনের প্রার্থী আখতার হোসেন, দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক কুমিল্লা-৪ আসনের প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক নোয়াখালী-৬ আসনের প্রার্থী হান্নান মাসউদ, যুগ্ম আহ্বায়ক কুড়িগ্রাম-২ আসনের প্রার্থী আতিকুর রহমান মোজাহিদ এবং যুগ্ম সদস্যসচিব নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের প্রার্থী আব্দুল্লাহ আল আমিন।
চূড়ান্ত ফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত এনসিপির নেতা-কর্মীদের ভোটকেন্দ্রে থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
এদিকে ভোট গ্রহণ সুষ্ঠু হলেও নির্বাচনের ফলাফল ‘টেম্পারিং’-এর চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন এনসিপি মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ২টা ২০ মিনিটে রাজধানীর বাংলামোটরের রূপায়ণ টাওয়ারে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, ‘বিভিন্ন আসনে ফলাফল টেম্পারিংয়ের চেষ্টা চলছে। কিছু আসনে বিএনপির প্রার্থীরা হেরে যাচ্ছিলেন এবং কয়েকটি আসনে ১১ দলীয় জোটের শীর্ষ নেতারা জয়ের দিকে ছিলেন। তখন থেকেই ফলাফল নিয়ে অসংলগ্নতা দেখা দিতে শুরু করে।’
শরফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী জানান, ঢাকা-১১ আসনে পোস্টাল ভোটসহ ১৬৩টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়। মোট ভোটার ৪ লাখ ৩৯ হাজার ৭৫ জন। তাঁদের মধ্যে ভোট দিয়েছেন ১ লাখ ৯৬ হাজার ৩৭০ জন।২ ঘণ্টা আগে
দিনভর শান্তিপূর্ণ ও ইতিবাচক পরিবেশে বিপুল সংখ্যায় ভোট প্রদান করায় দেশবাসীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে ১১ দলীয় জোট। আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ফেসবুক পেজে পোস্টে এমনটি বলা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
ঢাকা-৪ আসনের নির্বাচনী লড়াইয়ে জয়লাভ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন। আজ শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টায় রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী এই ফলাফল ঘোষণা করেন।৫ ঘণ্টা আগে
নির্বাচন কমিশনের রিটার্নিং এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসাররা নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকভাবে বিলম্ব করছেন বলে অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।৬ ঘণ্টা আগে