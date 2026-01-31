Ajker Patrika
রাজনীতি

হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩

হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩
হান্নান মাসউদের নির্বাচনী পথসভা। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালীর হাতিয়ায় সংসদ সদস্য প্রার্থী আবদুল হান্নান মাসউদের নির্বাচনী পথসভায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার তমরদ্দি ইউনিয়নের তালতলা বাজারে অনুষ্ঠিত পথসভায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এ ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা হলেন তমরদ্দি ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের আব্দুর রহমানের ছেলে দিদার উদ্দিন এবং ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মোজাম্মেল হোসেনের ছেলে সম্পদসহ তিনজন। তাদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

এনসিপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, তালতলা বাজারের পথসভায় হান্নান মাসউদের বক্তব্য চলাকালে সমাবেশস্থলে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। এতে হঠাৎ সভাস্থলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হামলাকারীরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। তবে এই ঘটনার জন্য এনসিপির পক্ষ থেকে বিএনপিকে দায়ী করা হয়।

এর আগে গতকাল শুক্রবার উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আহমেদ হোসেন হাছান, তমরুদ্দি ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি মাহেরসহ তাঁদের অনুসারীরা তালতলা বাজারে এনসিপির নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। আজ সেই অফিস পরিদর্শনে যান হান্নান মাসুদ।

ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টি হাতিয়া উপজেলা শাখার আহ্বায়ক শামছল তিব্রিজ বলেন, নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট করা এবং ভোটকেন্দ্র দখল ও ভোট কারচুপির উদ্দেশ্যে বিএনপি পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের হামলা চালাচ্ছে। আমরা এই সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানাই এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।

