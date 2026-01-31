তারেক রহমানের নির্বাচনী প্রচারে কোকোর স্ত্রী শামিলা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে প্রচারে নেমেছেন তাঁর ছোটভাই আরাফাত রহমান কোকোর সহধর্মিণী সৈয়দা শামিলা রহমান সিঁথি।
আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর শাহজাদপুর সুবাস্তু নজর ভ্যালি মার্কেটের সামনে থেকে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ শুরু করেন তিনি। পরে গুলশান এলাকার ডিএনসিসি মার্কেটের দোকানে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন।
এ সময় তারেক রহমানের পক্ষে সবার কাছে ভোট চান কোকোর স্ত্রী। প্রচারকালে শামিলা রহমান সিঁথি বলেন, ‘আজকে আমি ভাইয়ার (তারেক রহমান) জন্য আসছি। আপনারা সবাই ভাইয়ার জন্য দোয়া করবেন আর ভাইয়াকে একটা ভোট দেবেন।’
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, এখনো কোনো কোনো মহল ভোটকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে। তাদের লোকজন গিয়ে, বিশেষ করে যাঁরা মা-বোন আছেন, তাঁদের কাছে গিয়ে বিভিন্নভাবে এনআইডি নম্বর নেওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁদের বিকাশ নম্বর নেওয়ার চেষ্টা করছেন। এইভাবে করে তাঁদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।৩৩ মিনিট আগে
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ধানের শীষে ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখ সিল মারার মাধ্যমে ‘স্বৈরাচারের জবাব’ দিতে হবে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার পাইকপাড়া বিসিক শিল্পপার্কে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
আসিফ মাহমুদ বলেন, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে উদ্দেশ করে বলতে চাই—আপনারা বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনাকে রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ইতিবাচক বক্তব্য দিচ্ছেন। আমরা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে সম্মান করি। তবে তিনি একটি বড় ভুল করেছিলেন।৫ ঘণ্টা আগে
জামায়াত আমির বলেন, ‘দেশের মানুষ ১২ তারিখের নির্বাচনের পর ১৩ তারিখ থেকে একটি দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখতে চায়। এই পরিবর্তন আসবে সমাজের আকাঙ্ক্ষা, মায়েদের নিরাপত্তা, নারীদের সম্মান এবং দেশের সার্বিক ইজ্জতের ওপর ভর করে। আমরা আর কোনো আধিপত্যবাদ মানব না।৮ ঘণ্টা আগে