রাজধানীর মিরপুরে শাহ আলী (রহ.)-এর মাজারে হামলার সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর কোনো সম্পর্ক নেই। কিছু ‘সুবিধাবাদী সাংবাদিক’ ও রাজনৈতিক দলের ‘ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী’ এ ঘটনায় তাদের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করছেন বলে দাবি জামায়াতে ইসলামীর।
আজ বুধবার এক বিবৃতিতে এ দাবি করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন।
তিনি বলেন, ‘আমি অত্যন্ত পরিষ্কার ও দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করছি—শাহ আলীর মাজারে এই হামলার সঙ্গে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর দূরতম সম্পর্কও নেই। কিছু সুবিধাবাদী সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক দলের ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা কোনো প্রমাণ ছাড়াই জামায়াতের ঘাড়ে এই ঘটনার দায় চাপানোর চেষ্টা করছেন। এটি কেবল মিথ্যাচার নয়—এটি একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।’
শাহ আলীর মাজারে হামলার সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীকে দোষী সাব্যস্ত করা ‘হলুদ সাংবাদিকতা’ বলে মন্তব্য জামায়াত নেতা মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিনের। তিনি বলেন, ‘পক্ষপাতদুষ্ট মিডিয়াকে আমার সরাসরি প্রশ্ন—ভিডিও ফুটেজে হামলাকারীদের মুখ দেখা গেছে। তাদের পরিচয় উদ্ঘাটন করা কি মিডিয়ার দায়িত্ব নয়? তদন্তের আগেই জামায়াতকে দোষী সাব্যস্ত করে যে সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে—তা সাংবাদিকতা নয়, এটি হলুদ সাংবাদিকতার নিকৃষ্ট উদাহরণ। আমি মিডিয়াকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—জনগণ এখন অনেক সচেতন। মিথ্যা প্রচারণার দিন শেষ।’
শাহ আলীর মাজারে মুখোশধারী একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে মন্তব্য করে মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেন, ‘গত ১৪ মে দিবাগত রাতে মিরপুরের ঐতিহাসিক শাহ আলীর মাজারে মুখোশধারী একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত নিরীহ মানুষের ওপর যে কাপুরুষোচিত হামলা চালিয়েছে—তা আমাকে গভীরভাবে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ করেছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দর্শনার্থীদের ওপর লাঠিসোঁটা নিয়ে অতর্কিত আক্রমণ এবং লুটপাট—এটি শুধু একটি অপরাধ নয়, এটি সভ্যতার বিরুদ্ধে আঘাত। আমি এই হামলার সর্বোচ্চ ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি।’
বিবৃতিতে শাহ আলীর মাজারের হামলার দ্রুত তদন্তের আহ্বান জানান জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের এই সদস্য। তিনি বলেন, ‘এই ঘটনার দ্রুত তদন্তের আহ্বান জানিয়ে আহত প্রতিটি মানুষের জন্য আমার হৃদয় কাঁদছে। পুলিশ প্রশাসনকে আমি সরাসরি বলতে চাই—দেরি নয়, এখনই তদন্ত করুন, সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করুন এবং প্রকৃত অপরাধীদের আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করান।’
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিনের দাবি, শাহ আলীর মাজারের হামলায় ক্ষমতাসীন দলের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তিনি বলেন, ‘ঘটনাস্থলে ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গসংগঠনের কর্মীদের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ মিডিয়ায় এসেছে। অথচ গ্রেপ্তারের সময় তাদের বাদ দিয়ে জামায়াত সমর্থকদের টার্গেট করা হচ্ছে। এটি বিচার নয়—এটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা।’
তিনি বলেন, ‘আমি প্রশাসনকে সাফ বলে দিতে চাই—ভিডিও প্রমাণ ছাড়া, রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেপ্তার করা হলে প্রকৃত অপরাধীরা পার পেয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। এর দায় প্রশাসনকেই নিতে হবে।’
সারা দেশে মাজারকেন্দ্রিক হামলাগুলোর পেছনে আছে দখলদারি এবং অবৈধ অর্থের লোভ দাবি মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিনের। তিনি বলেন, ‘আসল সত্য যা কেউ বলছেন না—৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর সারা দেশে মাজারকেন্দ্রিক যে হামলাগুলো হয়েছে, তার পেছনে ‘ধর্মীয় উন্মাদনা’ নয়; আছে দখলদারি এবং অবৈধ অর্থের লোভ।’
তিনি বলেন, ‘পতিত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় যারা মাজার নিয়ন্ত্রণ করত, তারা এখন নতুন শক্তি দিয়ে সেই নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় মাঠে নেমেছে। এই দখলের লড়াইকে সাম্প্রদায়িক রং দিয়ে প্রকৃত সত্য আড়াল করা হচ্ছে। আমি প্রশাসন, মিডিয়া এবং সুশীল সমাজের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি—এই দখলদারিত্বের শিকড় খুঁজুন। সেখানেই পাবেন আসল অপরাধী।’
