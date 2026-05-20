আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হলেও সরকার এটি স্বীকার করে না: জামায়াতের আমির

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হলেও সরকার এটি স্বীকার করে না বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। গতকাল মঙ্গলবার (১৯ মে) রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে হামলার শিকার চিকিৎসক নাসির ইসলামকে দেখতে যান জামায়াত আমির। হাসপাতাল থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।
জামায়াত আমির বলেন, ‘যারাই সরকারে আসে, তারা ক্ষমতায় বসেই বলে আগের চেয়ে এখন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো! আসলে এটা একটা ধোঁকাবাজি এবং জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করা ছাড়া কিছুই না।’
বিরোধীদলীয় নেতা প্রশ্ন রাখেন, ‘এতই যদি ভালো পরিস্থিতি হয় তবে মানুষের নিরাপত্তা নেই কেন? ঘরে-বাইরে কিংবা কর্মস্থলে কোথাও কেউ নিরাপদ নয়। প্রতিটি মানুষ শঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন।’
শফিকুর রহমান চিকিৎসক নাসির ইসলামের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। তিনি বলেন, ‘চিকিৎসকদের যদি নিরাপত্তা দিতে রাষ্ট্র ব্যর্থ হয় তবে চিকিৎসক সমাজ চিকিৎসা সেবা দিতে পারবে না। এতে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র এবং জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’
রাষ্ট্র ও জনগণকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে জামায়াত আমির সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
এ সময় জামায়াত আমিরের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি শামসুর রহমান, বাংলাদেশ ফার্টিলিটি হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডা. এস এম খালিদুজ্জামান, ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরামের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মাহমুদ হোসেন প্রমুখ।
