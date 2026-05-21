নারী-শিশু নির্যাতনের প্রতিবাদে রাজধানীতে ছাত্র ইউনিয়নের বিক্ষোভ

ঢাবি প্রতিনিধি
সারা দেশে নারী ও শিশু ধর্ষণ-হত্যার প্রতিবাদে রাজধানীর পল্লবীতে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সারা দেশে অব্যাহত নারী ও শিশু ধর্ষণ-হত্যার প্রতিবাদ এবং দোষী ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে রাজধানীর পল্লবীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। বৃহস্পতিবার (২১ মে) অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নেতারা সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানান।

বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি সালমান রাহাত। সমাবেশ সঞ্চালনা করেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন শুভ। এ সময় বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় সংসদের স্কুলছাত্র-বিষয়ক সম্পাদক রাকিবুল হাসান সুজন এবং শিক্ষা ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক এনামুল হাসান অনয়সহ অন্য নেতারা।

সমাবেশে সালমান রাহাত বলেন, ‘জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমান সরকার জননিরাপত্তা নিশ্চিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। ফলে মব সংস্কৃতি ও নারী-শিশু নিপীড়নের ভয়াবহ ঘটনা বারবার ঘটছে।’

সালমান রাহাত আরও বলেন, অবিলম্বে এসব অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিত করতে হবে। নারী, শিশু ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দায় নিয়ে পদত্যাগ করতে হবে।

বক্তব্যের একপর্যায়ে সালমান রাহাত বলেন, এই দেশের ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষ রাজপথে নামলে পরিবর্তন আসবেই। সরকারের ব্যর্থতার ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণই তার জবাব দেবে।

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

কোরবানির মাংস কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

বাজেট যেন লুটেরাদের জন্য না হয়ে জনগণের জন্য হয়: এনসিপির সভায় বক্তারা

রুহুল আমিন হাওলাদার অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি

দেশে এখন যে অপকর্মগুলো হচ্ছে, সেগুলো জামায়াত করছে: শামসুজ্জামান

রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেই বিচার বিভাগীয় সচিবালয় বিলুপ্ত করা হয়েছে: জামায়াত আমির

